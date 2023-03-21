印尼阿拉扎大学孔子学院为印尼公职人员开展中文交流活动

人民网雅加达3月21日电（记者张杰）当地时间20日，印尼阿拉扎大学孔子学院为印尼国家警察语言学院（以下称为印尼警察学院）的警员们开展中国文化交流活动。孔院副理事长穆尼（Murni）、孔院中方院长牛海涛、孔院印尼方院长菲力（Feri）、法国书画家协会副主席王玉斌、印尼警察学院校长代表赛图（Saya）及来自印尼各地的警官学员们参加了本次文化交流活动，孔院为警员们安排了太极拳表演、HSK模拟考试和中国书法体验课，警员们纷纷用中文进行自我介绍并合唱了中国歌曲《朋友》。

穆尼在致辞中表示，欢迎印尼警察学院警员们的到来，我们孔院的办学目标就是让更多印尼人学习中文和了解中国传统文化，能教授印尼警察们学习中文是一个特别的机会。

赛图在致辞中表示，警员们非常感谢阿拉扎孔子学院提供汉语学习的机会，更加期盼能有机会到中国学习、深入了解中国文化。并表示印尼警察学院的一个目标是争取印尼每一个警察局至少配备一位会将中文的警员。

印尼阿拉扎大学孔子学院成立于2010年，由中国福建师范大学和印尼阿拉扎大学共建，是印尼最早成立且唯一位于首都雅加达的孔子学院。印尼警察学院成立于1992年，是该孔子学院首批教学点之一，从第一批警员参加汉语培训至今，累计参与培训人员近1000人，服务于印尼全国各地警察局、社区及其他岗位。阿拉扎孔子学院还发挥其位于印尼政治、经济中心的地缘优势，为印尼教育部、国防部、贸易部、警察总部等政府机构官员和国际机场员工等开办了多层次汉语学习班，在印尼社会各界产生了广泛的影响。

自2013年以来，中印尼两国开启全面合作，中国企业、中国技术、中国制造等源源不断进入印尼社会，激发了印尼人学习中文、了解中国的热情和兴趣；尤其是2022年中印尼两国领导人互访交流以来，进一步深化了中印尼合作。一年来，阿拉扎孔子学院与印尼教育部师资中心、劳工部、总检察院、国防部、印尼警擦学院等印尼政府部门交流互动。

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