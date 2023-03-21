援圭医疗队为弱势群体爱心体检

人民网里约热内卢3月20日电 （记者毕梦瀛）圭亚那当地时间3月18日上午，受圭亚那内政部长本邀请，第18期中国（江苏）援圭亚那医疗队走进新阿姆斯特丹监狱为监狱服刑人员及监狱管理人员进行了免费健康咨询、体检及心理健康评估。

本次活动包括身高体重测量、血压血糖监测，心肺听诊、眼科及视力检查、口腔检查、妇科问诊、脊柱及四肢检查、超声检查、服刑人员抑郁量表评估以及心理疏导等相关项目。医疗队发现部分监狱服刑人员存在高血压、糖尿病、肺炎等疾患，部分监狱服刑人员存在有程度不等的心理健康问题，少数甚至是重度抑郁伴有自杀倾向。医疗队及时将评估结果反馈给监狱工作人员，为存在身心健康问题的人员提供了针对性的诊疗指导，并建议监狱医务人员加强服刑人员心理疏导和治疗，共约为近80名监狱管理人员以及服刑人员开展了健康体检。

监狱长艾略特对中国医疗队的医疗帮助、中国医生严谨负责的态度表达了由衷的感谢。他表示，此前由于监狱服刑人员属于社会弱关注人群，加上经费问题，很难有健康体检的机会，只有在出现较重的疾病时才能就医，而心理健康问题更是没有相关的关注和措施。医疗队的此次活动，在一定程度上帮助和缓解了该监狱服刑人员健康问题，希望医疗队能后期能为监狱系统提供更多的相关医疗帮扶。

医疗队长褚薛慧在接受当地国家纪事报记者采访表示，此次活动是中国援圭医疗队派遣30周年纪念活动中重要组成部分。由于圭亚那整体医疗条件限制，对于监狱服刑人员一直缺少健康关注。良好的身心健康状态可以加快服刑人员顺利完成改造、恢复正常生理心理状态，成功重返社会，预防再次犯罪。本期医疗队希望在援外的一年中，能够利用专业知识，发挥专业特长，为当地特殊人群提供力所能及的健康服务。

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