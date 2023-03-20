中柬“金龙-2023”参演部队结合任务实际锤炼实战能力

人民网曼谷3月19日电（记者赵益普）“方位XX，距离XX，发现‘敌’机1架！”3月17日，装载着中国柬埔寨“金龙-2023”联演参演分队的南部战区海军某登陆舰支队井冈山舰航行途中，模拟特情不期而至。

舰长许锦锋快速下达指令：“主副炮电子战做好防御准备，损管队准备损管处置！”各战位迅速进入战斗状态，舰艇内处处弥漫着浓浓的战斗气息。令人眼前一亮的是，参演的数名陆军官兵融入舰艇部署，编入第二损管队，展开对坞舱中段“起火”车辆灭火。

“联合行动、协同作业，是这次远域投送的一大亮点。”南部战区某局参谋陶伟说，从装载到出航，井冈山舰与参演的陆军和联勤保障部队官兵密切配合，方案联合筹划、物资联合装载、警戒联合展开、特情联合处置，确保了此次远程投送快捷高效。

针对此次装载装备数量大、型号多的实际，参演部队作训、运筹、两栖保障等部门负责人组成联合小组，共同拟制装载方案，选择装载窗口、确定功能编组，并在装载前组织现地推演。装载过程中，精准协同指挥、科学划分场地、确定装载顺序，多通道同时展开装载，整个过程比预期缩短近半小时。

“远程投送对我们来说并不陌生，但如何快速高效装载，做到装载即固定、固定即出征，井冈山舰还是第一次。”该舰某部门长曹剑英介绍说，近年来，在南部战区统一指挥下，军兵种联合演训已成常态，协同作战能力稳步提升。此次远程投送，井冈山舰与参演官兵联合“作战”，形成了装载兵力集结即向码头机动、舰艇即备便、到码头即装载的无缝衔接装载模式，快速完成实战化任务。

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