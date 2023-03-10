新一期中国援柬埔寨扫雷项目启动

人民网金边3月10日电（记者赵益普）新一期中国援柬埔寨扫雷项目3月9日于柬埔寨暹粒省启动，该项目实施周期自2023年至2025年，旨在为暹粒、磅通、柏威夏三个目标省份清理共计101.54平方公里雷区。柬埔寨是世界上受地雷危害最严重的国家之一，目前仍有约650平方公里未清理雷区，数量庞大的地雷和未爆炸物给柬埔寨人民造成了深重灾难。

柬埔寨副首相兼国防大臣迪班9日当天表示，实现2025年无地雷目标是柬埔寨重要国家战略之一，新一期中国援柬扫雷项目将帮助柬埔寨清除地雷和未爆炸物，保障当地民众建设基础设施、从事生产生活的安全，有利于推动当地经济社会发展。一直以来，中国都对柬埔寨扫雷等人道主义行动提供了有力支持，促进了柬埔寨长期繁荣稳定。

2018 年以来，中方向柬埔寨政府提供无偿援助，以支持柬埔寨人道主义排雷行动。截至目前，中方共发现并销毁地雷和未爆弹药7万1558枚，排雷行动覆盖的地雷和未爆炸弹药污染区域面积达74.92平方公里，超过60万柬埔寨民众受益。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，一个月前洪森首相成功访华，双方一致同意从政治、产能、农业、能源、安全和人文六大领域入手，打造中柬“钻石六边”合作架构。其中安全合作的重要内容之一就是助力柬埔寨实现2025年无地雷目标。中柬双方将以“中柬友好年”为契机进一步提升政治互信，深化务实合作，推进高质量共建“一带一路”，推动中柬关系迈上更高水平，造福两国和两国人民。

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