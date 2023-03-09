中泰两国积极推动绿色低碳发展合作

人民网曼谷3月9日电（记者孙广勇）近日，“第四届金池投资论坛-中泰再生金属产业投资交流会”在泰国巴真府成功举办。此次论坛由泰国金池工业园、中国有色金属工业协会再生金属分会等单位联合主办，中泰两国再生金属产业众多协会与企业参加。中泰两国政策制定和执行部门代表、科研院所专家以及两国企业家，共同就金属再生、节能减排、新材料、清洁技术等主题进行研讨。

绿色低碳、循环发展是高质量经济发展的必由之路。中泰两国分别提出“双碳”战略和生物经济、循环经济和绿色经济模式，并共同宣布构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体，为中泰两国再生金属产业协同与合作提供了巨大的发展空间。

泰国高等教育科研与创新部秘书长哒努致词表示，在绿色低碳发展方面，中国拥有先进的技术和丰富的经验，值得泰国学习借鉴和产业引入，此次研讨会将有利于加强中泰两国产业合作和亲密关系。

中国驻泰国大使馆经商处公参王立平表示，中泰两国山水相连，血缘相亲，在两国领导人的战略引领下，两国关系得到长足发展，经贸领域合作也不断取得亮眼成绩。金池工业园顺应泰国生物经济、循环经济和绿色经济发展理念和中国绿色经济“走出去”的发展方向，始终秉承绿色发展理念、走持续发展道路，紧紧围绕绿色可持续产业，积极打造环境优美、低碳环保的生态友好型工业园区。

中国有色金属工业协会再生金属分会副会长刘巍表示，中国有色金属产业经过多年的健康有序发展，已经形成了相当大的规模。东南亚尤其是泰国是中国有色金属再生产业原材料一个重要来源地，希望进一步促进中泰两国再生有色金属产业的发展。

泰国金池工业园总裁婉娜表示，希望深化中泰两国产业界的交流与合作，加强产业链和价值链的合作，助力中泰两国产业的转型升级和绿色发展，实现中泰两国经济的共同繁荣。

在主旨演讲及企业分享环节，泰国投资促进委员会、泰国工业园区管理局、中国有色金属工业协会再生金属分会的嘉宾就泰国投资优惠政策、泰国BCG经济模式与工业园区、“双碳双循环背景下中国再生有色金属产业发展之路”等话题进行分享。希望中泰两国切实推进绿色技术、绿色产业为主的项目落地，推动两国绿色发展，引导绿色技术创新，提高产业和经济的全球竞争力，共同书写“中泰一家亲”新篇章。

(责编：贾文婷、常红)