中国多部儿童书籍在意大利国际书展成功输出版权

人民网罗马3月8日电（记者谢亚宏）意大利第60届博洛尼亚国际童书展于3月6日至9日举行，吸引来自90个国家和地区的1400余家出版社等相关企业参展，20多家中国企业在疫情后首次参加展会。

中国科学技术出版社7日俄罗斯伊尔库茨克图书出版公司和巴西博书出版公司签约，将把该出版社编写出版的《故宫寻宝记》《中华造物记》《中国国家公园》等10个套系中文图书分别用俄语和葡语出版发行。

巴西博书出版公司首席执行官小卡洛斯·爱德华多·卡瓦列罗表示，中国历史文化在书中呈现的方式、插画的风格令人耳目一新，这些书籍肯定在巴西市场受到欢迎。

俄罗斯伊尔库茨克图书出版公司首席执行官斯拉瓦·费奥多罗夫表示，此前出版社出版了中国古代桥梁的儿童读物并广受好评，“这给了我们继续与中国出版社合作的信心。”

据介绍，此次中国科学技术出版社带来了约200种精心挑选的原创读物，覆盖儿童通识科普、中国传统文化等多个领域，受到意大利、阿联酋等多国出版商的关注与咨询。这些图书将在展会结束后全部捐献给罗马大学孔子学院图书馆。

此外，禹田文化传媒、北京邦臣小红花等中国企业的展台前也有不少来自各个国家的参展商前来咨询，他们都对中国的儿童书籍表示了高度兴趣。

(责编：贾文婷、常红)