中阿（联酋）产能合作示范园2023中国工业品展会开幕

人民网阿布扎比3月7日电 （记者任皓宇）为期三天的中阿（联酋）产能合作示范园2023中国工业品展会7日在阿联酋首都阿布扎比开幕。50余家来自中国和阿联酋的企业机构集中展示了无人驾驶、3D打印、智能制造等领域的最新成果和产品，涵盖金属与先进制造、建材和家居、新能源车与工程机械、石油装备与技术、可再生资源与环保五大行业。

中江国际集团总经理朱新宝在开幕式上介绍了示范园发展情况和展会组织情况。他表示，示范园旨在助力阿联酋经济转型发展，打造中资企业“走出去”优质平台。此次展会是示范园的首次尝试，希望可以为中资企业和海湾地区市场搭建沟通桥梁，助力中资企业“抱团出海”。

阿布扎比港口集团经济城与自贸区首席执行官哈米利表示，中国是阿联酋最重要的经贸合作伙伴之一，双边贸易发展迅速。近年来阿布扎比中国企业数量增长迅速，阿布扎比港口集团将为中国企业提供生产、物流等全流程服务，进一步助力中阿经贸合作。

中国驻阿联酋大使张益明表示，疫情期间，示范园克服困难，取得新的成绩，展现出中阿产能合作的非凡潜力。首届工业品展会传递了中阿共建产业伙伴关系的重要信号，展示中阿产能合作建设成果，共商未来合作前景。中方愿鼓励吸引越来越多的中国企业走进阿联酋，在这片干事创业的沃土上落地生根、开花结果。

开幕式上，示范园和参展企业发布了一系列合作成果。当天，展会还举办了科技创新和投资合作两场圆桌论坛。展会期间，10余家企业将举办路演与互动体验等活动，向来自各行业的合作伙伴和媒体展示新产品及未来发展计划。

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