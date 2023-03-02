内蒙古援卢旺达医疗队：用无痛舒适化医疗护佑妇女身心健康

人民网约翰内斯堡3月2日电 （记者闫韫明、通讯员苏楠）近日，中国（内蒙古）第二十三批援卢旺达医疗队妇产科医生王辉在马萨卡医院实施了一次以无痛清宫和无痛分娩技术为主题的医疗培训。

培训课程首先向卢旺达医生介绍了我国无痛清宫和无痛分娩的设备、技术特点以及安全舒适的医疗理念。随后王辉医生进行了无痛清宫的手术演示及现场教学，通过培训当地医生不仅学到如何减少妇女痛苦和创伤的实践经验及技艺，更意识到手术中减轻妇女疼痛、提升舒适度的重要意义。

非洲人口占全球总人口的12%，但妇女、儿童死亡总人数却超过全球一半。如何帮助非洲国家提升妇幼健康水平，既是护佑非洲人民生命健康的题中之义，也是新时代援非医疗队的职责所在。

在卢旺达，手术安全与舒适一直是影响妇女身心健康的关键要素。对卢旺达妇女而言，清宫和分娩过程中可能存在一定的风险，甚至有些患者会由于疼痛而出现休克症状，其重要原因是由于当地医疗技术设备不足和医生观念落后。大多数当地医生认为清宫和分娩都是简单的，患者“咬咬牙”就做完了，却忽视了在此过程中产生的疼痛和不舒适，以及对于病患在心理和生理上的影响。

此次培训是内蒙古援卢医疗队长期以来关爱和护佑当地妇女健康的鲜活实践。值此国际妇女节来临之际，援卢医疗队员将继续守护当地女性健康，提供更加舒适、安全的医疗服务，以实际行动为加深中卢人民友谊、构建人类命运共同体贡献力量。

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