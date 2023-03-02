中国轨道交通装备亮相巴西

人民网圣保罗2月28日电 （记者毕梦瀛）当地时间2月28日， 作为南美洲最大规模的铁路、轨道交通行业展览会之一，2023年巴西国际铁路装备展览会在巴西圣保罗开幕，吸引了世界各国铁路企业展示产品技术、进行沟通交流。

出席展会的巴西交通部长菲略指出，铁路和公路等基础设施必须具有越来越强的韧性，需要具备抗击山洪暴发、洪水和山体滑坡等自然灾害的能力。人民的福祉、提高人民生活水平始终是最重要的。适应极端天气、高标准和可持续性发展是巴西基础设施建设发展的指导方针。巴西政府欢迎各国企业为巴西基础设施提供创新的技术，与巴西共同成长发展。

巴西目前的交通运输主要依靠公路和航空，铁路设施发展相对缓慢，急需进一步的投资建设和改造。巴西国家陆路交通局负责人维塔莱指出，近年来，巴西在铁路方面取得了显着进步，扩大铁路以促进巴西交通矩阵更加平衡十分重要，巴西将进一步扩大铁路网络发展。

展厅里汇聚了来自全球30多个国家和地区的200多家企业参展。在展会中央位置一家全场最大的展台吸引了不少参展人士、观众驻足，这正是中国中车的展台。各种多媒体系统、图片展板，生动地展出下一代地铁、氢燃料电池混合动力机车、磁悬浮列车、内燃动车组等各类型轨道交通产品和技术系统。实物模型前自拍留念的当地民众们也吸引来了多家当地媒体前来拍摄报道。

中国中车在展会技术论坛环节发布了新一代最高等级无人驾驶地铁、全球领先的100%低地板轻轨列车以及全球首列氢动力市域动车组等前沿产品，同时介绍了“城轨云平台”“车辆智能维护系统”等一体化的“智慧列车”全寿命周期服务系统，致力于为客户提供智能、绿色的一体化轨道交通系统解决方案。

“其中车车通信技术指列车基于运行计划和实时位置实现自主资源管理并进行主动间隔防护的信号系统，以信号车辆深度融合为特征，实现列车运行方式由自动化向自主化转变的一种全新系统制式。”中车长客股份公司设计师姜柏洋的生动介绍，吸引来场下满座的观众热情提问。

据介绍，今年是中国中车进入巴西市场15周年。15年来，中国中车先后为巴西里约热内卢、圣保罗等城市提供了668辆轨道列车。里约地铁1号线、4号线、城际EMU动车组等产品为里约市提供了超过60%的运力，曾先后服务巴西里约世界杯和奥运会，获得世界各地游客的广泛好评。为圣保罗市13号线量身打造列车于2020年正式投入运营，为南美首条机场线路提供运输服务。2022年，中国中车与巴西淡水河谷公司签署了62辆干线铁路客车出口合同，这也是中国企业首次向巴西出口干线铁路客车。

马耶福是跨国工程咨询集团赛思达巴西负责人，技术发布会后，欣喜地跑来中车展台打招呼。来自法国的马耶福在巴西工作生活了15年，他满脸赞许地说，中国轨道交通装备及服务在拉美地区得到了行业内外及民众的一致好评。因为赛思达专门从事城市公共交通和铁路交通工程的咨询业务，自己已经与中国中车在巴西，哥伦比亚、墨西哥等地区的项目上有过多次合作，“中国企业在拉美铁路事业的出色表现，我期待并期待，未来我们一定还会更多的合作。”

(责编：贾文婷、常红)