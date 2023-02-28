杂技剧《如梦长安》为哥伦比亚新春活动画上圆满句号

人民网里约热内卢2月27日电 （记者吴杰）当地时间2月26日黄金时间，中国驻哥伦比亚使馆、中国文旅部、陕西省文旅厅携手哥伦比亚国家电视台及西安演艺集团·战士战旗杂技团，为观众奉献了一场精彩的杂技剧《如梦长安》，吸引近十万观众通过大屏小屏观看，为持续两个月、横跨哥四大城市的“欢乐春节”中国文化月画上了圆满句号。

今年恰逢“一带一路”倡议提出10周年，陕西是丝绸之路的东方起点。“一带一路”主题杂技剧《如梦长安》讲述了一名罗马少女因倾慕大唐盛世、长安风华，执意跟随父亲商队踏上丝绸之路，朝着梦中长安一路前行的故事。该剧会聚多个曾获国内外各类奖项的经典杂技节目，将之巧妙融入剧情，营造出独特的舞台艺术情境，创作班底的精心设计，杂技表演的精谨细腻，使该剧荣获陕西省大型舞台艺术创作资助项目荣誉及第三届陕西省戏剧奖·剧本奖。

哥伦比亚胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院空中剧场节目总监劳拉表示，该剧引人入胜、充满异域风情、尽展大唐盛世。演员技艺精湛、舞美简洁写意，剧中肩上芭蕾等对手类技巧，堪称绝唱！作为“一带一路”国际联盟成员单位，真心盼望更多中国艺术家能来剧院与观众面对面交流互动，一展风采。

上海世博会前特使加维里亚表示，适逢共建“一带一路”倡议提出10周年，在哥伦比亚国家电视台播放“一带一路”主题优秀舞台作品，意义非凡。全世界共建国家在“一带一路”机制下，各领域合作硕果累累。“一带一路”绘就的合作共赢、美美与共的世纪蓝图充满活力，激励中拉人民沿着“一带一路”这条机遇之路、繁荣之路，不断前行，携手构建和衷共济、和合共生的新世界！

哥中文化经贸之家的海莱曾到访过西安，他说，西安的历史文化遗产浓缩了中华文明鼎盛时期的精华。《如梦长安》续写了新时代中国的盛世繁华、开放包容与海纳百川。

该剧创作团队实力雄厚、精英荟萃。剧中饰演罗马少女的女主角历锦艳，曾参加2018年雅加达亚运会闭幕式、2014年央视春晚《梦蝶》、2020年央视春晚《绽放》等演出；饰演大唐将军的男主角李童，曾获法兰西共和国总统金奖、第九届中国艺术节个人优秀表演奖；饰演罗马少女父亲的帅玺，曾获全国杂技比赛金奖、法国巴黎第十二届“未来”国际大赛唯一金奖等奖项。

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