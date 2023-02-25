新华社利马2月24日电（记者郝云甫）秘鲁总统博卢阿特24日宣布，鉴于墨西哥总统洛佩斯一再发表干涉秘鲁内政的言论，秘鲁政府决定召回驻墨西哥大使，并将两国外交关系降为代办级。

博卢阿特当天在总统府发表讲话时表示，洛佩斯决意支持秘鲁前总统卡斯蒂略发动的“政变”，一再质疑秘鲁根据宪法和民主程序产生的新政府的合法性。博卢阿特说，洛佩斯的言论是对秘鲁内政的干涉，违反了不干涉别国内政的国际法准则，秘鲁政府对此强烈反对。

日前，洛佩斯会见了卡斯蒂略的妻子帕雷德斯，强调卡斯蒂略被秘鲁国会罢免是非法的，要求秘鲁政府尽快将其释放。

去年12月7日，秘鲁国会以“违宪解散国会、篡夺公权力”为由将时任总统卡斯蒂略弹劾下台并将其拘禁，副总统博卢阿特当天宣誓接任总统职务。随后，卡斯蒂略的支持者举行抗议示威，提出释放卡斯蒂略、博卢阿特辞职、尽快举行总统和国会选举等诉求。示威者与警方发生冲突，造成人员伤亡。

卡斯蒂略被弹劾后，洛佩斯多次表示支持卡斯蒂略，并向卡斯蒂略的妻子和孩子提供政治庇护，导致墨西哥和秘鲁关系紧张。

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