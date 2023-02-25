新华社北京2月25日电 美国多地日前迎来新一轮冬季风暴，加利福尼亚州受影响尤为严重。当地24日遭遇雨雪天气，主要道路被迫关闭，超过12万用户断电。

加州喀斯喀特山区、内华达山区和沿海山区降雪最为严重。中部海岸和旧金山湾区等低海拔地区24日早上迎来2.5至7.6厘米降雪。

“上次在低海拔地区经历这样的降雪还是2011年，”美国国家气象局加州蒙特雷分局气象学家萨拉·麦科克尔说，“这比较罕见。”

麦科克尔说，旧金山市24日凌晨最低气温降至4摄氏度，打破132年以来同日最低气温纪录。

美国国家气象局24日对洛杉矶县北部圣加布里埃尔山发布暴风雪警报，这是洛杉矶地区1989年以来首次发布类似警报。气象部门预计，海拔1370米以上山区降雪量将达到0.6至1.5米，局部地区最大风速可达每小时96公里，积雪厚度可达2.1米。

除部分地区迎来降雪，加州多地遭遇降雨，触发山洪警报。美国国家气象局说，强降雨预计持续至26日，洛杉矶和圣贝纳迪诺县降水量将达到50至76毫米。

恶劣天气导致连接洛杉矶市和北部地区的5号州际公路关闭。加州公路巡逻队官员安东尼·道尔顿说，目前仍不清楚这条道路将关闭多久，“我们现在只能听天由命”。

路透社援引全美停电信息网数据报道，截至24日，加州有超过12万家庭和企业用户断电。

加州以外，俄勒冈州波特兰市23日遭遇大约25厘米降雪，为该市有记录以来第二大降雪。大部分道路被迫关闭，预计25日缓解。

密歇根州本周早些时候的一场暴风雪导致至少两人死亡。截至24日，仍有70万用户断电。

据美联社报道，近期的风暴导致美国沿海地区近100万户家庭和企业断电，主要道路关闭，交通堵塞，航空旅行受阻。航班跟踪网站信息显示，24日全美有300多架次航班取消，超过5000架次航班延误。

美国境内多州去年12月下旬以来接连遭遇冬季风暴。一些专家说，气候变化导致冬季风暴、极端高温和干旱等天气越发频繁和强烈。（刘曦）

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