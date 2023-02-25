新华社北京2月25日电 土耳其24日发布总统令，部署震后重建工作。司法部长贝基尔·博兹达说，检察部门已逮捕171名应对建筑物在地震中坍塌承担责任的嫌疑人。

土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生强震，导致超过4.35万人死亡，数以百万计民众无家可归。据土耳其官方统计数据，超过16万栋建筑在地震中倒塌或严重受损，这些建筑包含52万套公寓房。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安承诺一年内完成重建。依据24日发布的重建条例，个人、机构和团体可以参与重建，把修建的住宅和办公楼“捐赠”给政府，由市政部门分配给受灾民众。

条例规定，旱地和非林地可以用于重建。市政部门将依据与地震断裂带的距离、地表情况以及是否靠近安置中心等因素来确定临时或永久重新安置的区域。

由于在地震中坍塌或严重受损的建筑可能存在质量不合格、不合规等问题，专家特别强调政府应该把安全作为重建优先考虑的事项。司法部已经在各个受灾省份成立“地震犯罪调查局”，以调查相关情况。

司法部长博兹达23日告诉媒体记者，已有171人被逮捕，包括78名承包商、64名工长、11名楼房业主。博兹达说：“所有涉案人员都将被追究法律责任。根据他们应承担的责任，每个人都将受到惩罚。”（包雪琳）

(责编：苏缨翔、崔越)