人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国提名世行新行长人选　印度裔背景受关注

2023年02月25日11:20 | 来源：新华网
小字号

新华社北京2月25日电 美国总统约瑟夫·拜登23日宣布，美方将提名万事达卡公司前首席执行官阿贾伊·班加为世界银行新一任行长人选，接替本月早些时候宣布提前卸任的戴维·马尔帕斯。

世行自成立以来，行长一直由美国公民担任，也由美方提名人选。分析人士说，美国选择班加的一大考虑是他的印度裔身份。

企业高管出身

班加63岁，为美籍印度裔人，现任美国泛大西洋投资集团董事会副主席，在商业领域有30多年工作经验，除了曾在万事达卡公司任职，还曾担任美国红十字会理事，以及卡夫食品公司和陶氏公司等企业董事。

拜登发表声明说，班加在动员公、私营领域资源推动解决气候变化等“当今最紧迫挑战”方面颇具经验，“特别适合在此历史关键时刻领导世行”。

美国财政部长珍妮特·耶伦发表声明说，班加的经验“有助于他实现世行消除极端贫困、扩大共享繁荣的目标，同时推动必要变革以有效完善这一机构”，包括推动减少碳排放、适应气候变化的举措。

世行本月15日宣布，马尔帕斯当天告知执行董事会，他决定于今年6月30日之前提前卸任。

经时任美国总统唐纳德·特朗普提名，马尔帕斯2019年4月出任世行行长，任期5年，本应于明年4月任满离职。他去年在一场会议上疑似质疑“燃烧化石燃料导致气候变暖”的说法缺乏科学依据，遭受舆论批评。他后来为“失言”道歉。

受诟病的“传统”

长期以来，按照西方国家商定的“惯例”，全球两大多边金融机构中，世行行长人选由美国提名，而国际货币基金组织总裁人选由欧洲国家提名。

这一由美国和欧洲国家长期把持两大国际金融机构最高决策岗位的“传统”越来越受到诟病，外界呼吁提升发展中国家在这两大机构决策过程中的发言权。

世行在公开声明中承诺，行长遴选过程将秉持“公开透明、任人唯贤”原则，提名人选程序截止日期为3月29日。

一些分析人士指出，正是为了避免美方人选遭遇抵制，拜登政府才推出一位印度裔人士。据美联社报道，反贫困组织“禧年美国网络”执行总监埃里克·勒孔特说，“美国期望其提名的人选得到发展中国家支持”，“与其他经济体打过交道又有根基”，因此班加获得提名与他出生于印度的背景“关联甚大”。

美国华盛顿智库“全球发展中心”政策研究员克莱门丝·兰德斯说，当前背景下，世行行长承担的职责颇为棘手。世行应采取更多行动应对跨国危机，比如资助大范围新冠疫苗接种等防疫项目。

批评人士认为，世行还应在帮助欠发达国家融资应对气候变化、同时避免其背负沉重债务方面做得更多。（沈敏）

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部