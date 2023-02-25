新华社北京2月25日电 美国总统约瑟夫·拜登23日宣布，美方将提名万事达卡公司前首席执行官阿贾伊·班加为世界银行新一任行长人选，接替本月早些时候宣布提前卸任的戴维·马尔帕斯。

世行自成立以来，行长一直由美国公民担任，也由美方提名人选。分析人士说，美国选择班加的一大考虑是他的印度裔身份。

企业高管出身

班加63岁，为美籍印度裔人，现任美国泛大西洋投资集团董事会副主席，在商业领域有30多年工作经验，除了曾在万事达卡公司任职，还曾担任美国红十字会理事，以及卡夫食品公司和陶氏公司等企业董事。

拜登发表声明说，班加在动员公、私营领域资源推动解决气候变化等“当今最紧迫挑战”方面颇具经验，“特别适合在此历史关键时刻领导世行”。

美国财政部长珍妮特·耶伦发表声明说，班加的经验“有助于他实现世行消除极端贫困、扩大共享繁荣的目标，同时推动必要变革以有效完善这一机构”，包括推动减少碳排放、适应气候变化的举措。

世行本月15日宣布，马尔帕斯当天告知执行董事会，他决定于今年6月30日之前提前卸任。

经时任美国总统唐纳德·特朗普提名，马尔帕斯2019年4月出任世行行长，任期5年，本应于明年4月任满离职。他去年在一场会议上疑似质疑“燃烧化石燃料导致气候变暖”的说法缺乏科学依据，遭受舆论批评。他后来为“失言”道歉。

受诟病的“传统”

长期以来，按照西方国家商定的“惯例”，全球两大多边金融机构中，世行行长人选由美国提名，而国际货币基金组织总裁人选由欧洲国家提名。

这一由美国和欧洲国家长期把持两大国际金融机构最高决策岗位的“传统”越来越受到诟病，外界呼吁提升发展中国家在这两大机构决策过程中的发言权。

世行在公开声明中承诺，行长遴选过程将秉持“公开透明、任人唯贤”原则，提名人选程序截止日期为3月29日。

一些分析人士指出，正是为了避免美方人选遭遇抵制，拜登政府才推出一位印度裔人士。据美联社报道，反贫困组织“禧年美国网络”执行总监埃里克·勒孔特说，“美国期望其提名的人选得到发展中国家支持”，“与其他经济体打过交道又有根基”，因此班加获得提名与他出生于印度的背景“关联甚大”。

美国华盛顿智库“全球发展中心”政策研究员克莱门丝·兰德斯说，当前背景下，世行行长承担的职责颇为棘手。世行应采取更多行动应对跨国危机，比如资助大范围新冠疫苗接种等防疫项目。

批评人士认为，世行还应在帮助欠发达国家融资应对气候变化、同时避免其背负沉重债务方面做得更多。（沈敏）

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