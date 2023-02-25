新华社北京2月24日电 南非西开普省的海岸线上，一种新兴的“房地产”项目发展得如火如荼：这些“房子”通体雪白，通风良好，还拥有无敌海景，只是面积小了点——每套“房”只住得下一个企鹅家庭。

这是2021年9月29日在南非西蒙斯敦的博尔德斯海滩拍摄的非洲企鹅。新华社记者陈诚摄

美国有线电视新闻网23日报道，这些“房子”实际上是人工企鹅巢穴。它们为陶瓷质地，外表看起来是一头高一头低的隧道结构。其貌不扬的“房子”却是设计师数年心血结晶：双层设计和能够反射阳光的白色表面，有助于将内部温度保持在35摄氏度以下，利于企鹅蛋孵化。

这一“非洲企鹅巢项目”由美国达拉斯动物园、美国动物园与水族馆协会、泛非动物园和水族馆协会、南非戴尔岛保护基金会等多家机构联合开展，通过安放人工巢穴，为企鹅提供安全、可遮挡阳光的住所，便于它们养育下一代，以期增加非洲企鹅数量。

这是2021年9月28日在南非贝蒂湾斯托尼波因特非洲企鹅保护区拍摄的非洲企鹅。新华社记者陈诚摄

企鹅巢项目协调人凯文·格雷厄姆说，项目从2018年底开始实施，迄今已在南非5个企鹅栖息地合计安放了1500多个人工巢穴，其中逾500个集中在非洲企鹅主要栖息地之一戴尔岛。每次安放人工巢穴后，几分钟内就会有企鹅争先恐后跑进去。如今，这些巢穴利用率在99%以上，企鹅在其中孵化出宝宝的成功率也大大高于其他地点。

格雷厄姆说，每个人工巢穴成本约75美元，可使用至少15年，预计可供30对企鹅夫妇孵化出大约60只企鹅宝宝。另外，项目明年将扩展至非洲企鹅另一主要栖息地纳米比亚。项目组的最终目标是安放4500个人工企鹅巢，让有需求的企鹅都住进“新居”。

这是2021年9月29日在南非西蒙斯敦的博尔德斯海滩拍摄的非洲企鹅。新华社记者陈诚摄

非洲企鹅是南部非洲沿海地区的特有物种。从前，它们在岸边堆积的厚厚海鸟粪中挖洞筑巢，繁衍生息。据美国有线电视新闻网报道，1900年，非洲企鹅数量据估算大约有150万到300万只。但自19世纪以来，当地商贩开始收集海鸟粪当肥料出售，导致企鹅越来越多地暴露在天敌和阳光之下。再加上偷窃企鹅蛋行为日益猖獗、过度捕捞和气候变化等因素，到2019年，这一地区结成一雄一雌配偶关系的繁育期企鹅只剩下不到2万对。世界自然保护联盟十几年前就将非洲企鹅列为濒危物种。（荆晶）

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