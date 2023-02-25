新华社北京2月25日电 日本内阁会议24日把用语言、态度等折磨对方的“精神家暴”纳入《家庭暴力防止法》修正案草案的涉及范围，并加强对受害者保护力度。

据共同社、时事社等日本媒体报道，在日本，家暴形态近年来呈现多样化，比如“让对方长时间跪坐训话”“限制对方行动和交友范围，置于自己控制之下”。据日本内阁府披露，24小时反家暴咨询机构收到的咨询中，大约六成包含精神家暴。

为此，修正案草案扩大人身安全保护令的对象范围。这一保护令由法院根据受害者申诉发出，内容包括禁止施暴者接近、纠缠或反复打电话骚扰受害者。

按照现行《家庭暴力防止法》，发出保护令的条件仅限于“由于暴力，身体遭受重大伤害的危险性大”，修正案草案扩大为“因暴力或威胁而对身心造成重大危害的危险性大”，同时把“对自由、名誉、财产的胁迫”也列为精神家暴。

针对精神家暴，如果出现需要就医的精神损害，法院可下达保护令。

修正案草案还把保护令有效期从现在的半年延长至一年，并强化罚则。如果施暴者违反保护令，处罚将从现行的一年以下监禁或100万日元（约合人民币5.13万元）以下罚金，调整为两年以下监禁或200万日元（人民币10.26万元）以下罚金。

日本政府力争在本届国会通过修正案，继而2024年4月1日开始实施。（胡若愚）

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