人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本拟修法防范“精神家暴”

2023年02月25日11:05 | 来源：新华网
小字号

新华社北京2月25日电 日本内阁会议24日把用语言、态度等折磨对方的“精神家暴”纳入《家庭暴力防止法》修正案草案的涉及范围，并加强对受害者保护力度。

据共同社、时事社等日本媒体报道，在日本，家暴形态近年来呈现多样化，比如“让对方长时间跪坐训话”“限制对方行动和交友范围，置于自己控制之下”。据日本内阁府披露，24小时反家暴咨询机构收到的咨询中，大约六成包含精神家暴。

为此，修正案草案扩大人身安全保护令的对象范围。这一保护令由法院根据受害者申诉发出，内容包括禁止施暴者接近、纠缠或反复打电话骚扰受害者。

按照现行《家庭暴力防止法》，发出保护令的条件仅限于“由于暴力，身体遭受重大伤害的危险性大”，修正案草案扩大为“因暴力或威胁而对身心造成重大危害的危险性大”，同时把“对自由、名誉、财产的胁迫”也列为精神家暴。

针对精神家暴，如果出现需要就医的精神损害，法院可下达保护令。

修正案草案还把保护令有效期从现在的半年延长至一年，并强化罚则。如果施暴者违反保护令，处罚将从现行的一年以下监禁或100万日元（约合人民币5.13万元）以下罚金，调整为两年以下监禁或200万日元（人民币10.26万元）以下罚金。

日本政府力争在本届国会通过修正案，继而2024年4月1日开始实施。（胡若愚）

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部