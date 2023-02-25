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中国驻日本大使孔铉佑举行离任招待会

2023年02月25日10:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京2月25日电 （记者岳林炜）24日，驻日本大使孔铉佑偕夫人王秀君在东京新大谷饭店举行离任招待会。日本前首相福田康夫、鸠山由纪夫，公明党代表山口那津男、立宪民主党代表泉健太、自民党前干事长二阶俊博，众议院副议长海江田万里、参议院副议长长浜博行，外务省审议官山田重夫，经团联会长十仓雅和、日中协会会长野田毅、日中友好会馆会长代行宫本雄二、日中友好议员联盟干事长近藤昭一及事务局长小渊优子等政府高官、众参两院国会议员、地方政府和友好团体负责人、经济界首脑、各大媒体高层等800余人出席。

孔铉佑大使在致辞中回顾多年从事外交工作和在日常驻的难忘经历，表示以去年中日邦交正常化50周年为契机，在两国领导人战略引领下，双方加强政治外交互动和各层级各领域对话沟通，两国各界举办了上百场纪念活动，形成交流纪念热潮和声势，为中日关系改善汇聚了正能量。今年是中日和平友好条约缔结45周年，双方正在就加强高层互动和机制性对话保持沟通，积极筹划开展政府、政党、议会、地方及青少年等交往，稳步恢复发展各领域交流合作。期待双方抓住后疫情时代红利，尽快弥补疫情下人员往来和交流对话赤字，掀起新一轮交流热潮，推动中日关系沿着正确轨道改善发展。

孔铉佑表示，中日双方作为不能搬家的近邻和有长期交往历史的伙伴，只要切实遵守四个政治文件精神，始终从战略高度和长远角度把握两国关系，不为一时一事所惑，坚持和平友好合作的正确方向，坚持守信义、讲情义的邻里之道，坚持建设性管控矛盾分歧，就一定能够打造更加成熟稳定、健康强韧的中日关系，开辟新时代两国关系的光明前景。

福田康夫在致辞中表示，孔大使在任期间努力克服疫情严重困难，为推动两国关系发展作出巨大努力。日中关系对两国而言都极为重要，双方彼此依存，不可或缺，应该尽快恢复对话沟通，加强交流合作，我愿为此作出积极努力。

山口那津男在致辞中表示，去年日中邦交正常化50周年之际，习近平主席同岸田文雄首相举行首次面对面会晤，就构建契合新时代要求的建设性、稳定的日中关系达成重要共识。今年是《日中和平友好条约》缔结45周年，双方应重温缔约原点，不忘条约原则精神。公明党一贯重视对华关系，今后将努力推动两国年轻一代积极投身日中友好事业。

山田重夫在致辞中表示，孔大使就任以来顺利实现习近平主席来日出席二十国集团大阪峰会，克服疫情逆境积极促进两国对话交流，成功举办纪念日中邦交正常化50周年系列活动，对此深表敬意和感谢。当前日中关系既富有发展潜力，也面临诸多课题。日方愿同中方一道，继续努力推动构建建设性、稳定的日中关系。

十仓雅和在致辞中表示，孔大使在任期间始终对日本经济界和日中经贸合作给予大力支持，对此深表感谢。去年经团联作为日方纪念邦交正常化50周年执行委员会牵头单位，同中方共同举办200余项纪念活动，充分认识到日中关系重要性。日本经济界将继续从民间角度出发，为强化日中经贸合作、改善发展两国关系作出努力。

野田毅在致辞中表示，作为永远的近邻，日中两国无论面临何种困难，都不应被眼前的利益和问题所惑，而应始终以长远眼光思考和谋划两国关系未来前景。日中友好七团体愿以今年《日中和平友好条约》缔结45周年为契机，举办更多丰富多彩的纪念活动，为深化两国民众相互理解发挥积极作用。

二阶俊博在祝酒词中表示，衷心感谢孔大使长期为日中关系所作努力，祝福两国关系未来取得更大发展。

与会嘉宾纷纷同孔大使夫妇握手话别，表达不舍之情并送上诚挚祝福，衷心感谢孔大使辛勤付出，高度评价孔大使为中日关系所作重要贡献，表示将继续积极投身中日各领域友好交流和务实合作，推动两国关系不断取得新的发展。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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