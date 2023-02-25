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“虚假凶铃”频现，美国校园成惊弓之鸟

2023年02月25日10:43 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶2月24日电（记者高山）当地时间2月21日下午3点多，美国加利福尼亚州洛杉矶县阿卡迪亚高中即将放学，突然间大批警车呼啸而至，封锁了各个入口，荷枪实弹的警察在直升机掩护下冲入校园。教室内，师生们紧张地躲到桌下。校园外，家长们焦急地等待消息。

过去一周来，美国多地频频发生的“校园惊魂”令人揪心，其背后的真相更戳心。

2月21日，美国加利福尼亚州洛杉矶县，当地警方接到报警电话后一度封锁了阿卡迪亚高中出入口。新华社记者高山摄

虚惊一场，谁敢放松？

当时正准备去接孩子的当地居民露西告诉新华社记者，她几乎同时接到女儿发来的短信，说学校里可能出现了枪手，老师和学生们已立即按要求关灯并堵住了教室的门，现在都躲到桌下，学生们被告知可以给家长发信息但不能打电话。尽管女儿叮嘱母亲远离校园，但焦急的露西还是立即赶到校门口，与众多家长一起揪心地等着孩子们平安露面。

2月21日，美国加利福尼亚州洛杉矶县，当地警方接到报警电话后一度封锁了阿卡迪亚高中。一些家长在校园外焦急等待。新华社记者高山摄

隔着栅栏，她看见手持长枪的警察逐个房间仔细搜索。大约一个小时后，警方解除了对校园的封锁。据警方事后介绍，他们出警是因为接到报警电话，但最终没有发现任何可疑人员或武器。

一名家长告诉记者，幸好这只是虚惊一场！但美国枪击案实在太多了，谁敢放松警惕？

类似的“校园惊魂”接连在美国多地上演：

21日，在美国西南部加州，仅大洛杉矶地区就有三所高中收到匿名恐吓电话，被迫临时封锁；

22日，美国中西部的科罗拉多州至少19个学区收到恐吓电话，一批学校被迫临时封锁；

同一天，美国西北部的爱达荷州多所学校也收到这类威胁，被迫临时封锁；

此外，过去一周来，俄勒冈、新墨西哥、亚利桑那、内华达州也都陆续发生了“假报警电话”扰乱校园的事件。

其中，科罗拉多州博尔德的警方说，在当地高中收到的恐吓电话中，除了男性声音，还可以听见枪声，相当“逼真”。不过，警方赶到现场后没有发现任何伤亡。

据美国媒体报道，对这类校园枪击假报警电话的追查大多无果而终，仅有少量案例能被证实是对学校不满的人所为，大量案例为网络电话，IP地址都不一定在美国国内。

报警是假的，危险是真的

报警电话可能是假的，美国枪患危险却真实存在。

美国联邦调查局已介入对近期这一系列事件的调查工作。这个执法机构曾指出，美国每次大规模枪击案发生后，都可能涌现一波假报警事件。

究其根本，假报警的幕后元凶正是看准了枪击案能对美国民众产生的恐吓效果。

校园原本应该是最安全的地方，但在美国枪支暴力阴影笼罩下根本难以独善其身。据美国“枪支暴力档案”网站统计，截至22日，美国今年以来已发生了83起造成4人以上伤亡的枪击案，超过6100人死于各类涉枪事件，包括约260名17岁以下的孩子。

2012年，康涅狄格州小学发生了令人心碎的枪击惨案，20名儿童和6名教师丧生，是美国中小学校园枪击死亡人数之最。

但除了加强对学生的枪击事件应对训练等措施，美国政府长期以来面对枪击暴力现象鲜有作为，控枪立法更是举步维艰。近年来，包括校园枪击案在内的枪患悲剧依然不断发生。2022年5月，在得克萨斯州尤瓦尔迪小学枪击案中，19名儿童和两名教师失去生命，令人心痛。美国政府机构2022年6月发布的一份报告显示，美国2020至2021学年校园枪击案数量创下20年来新高。

怕“二次诅咒”，也怕“狼来了”

美国近期一系列假报警的“恶作剧”不仅干扰校园秩序，也对师生心理健康产生冲击。

“当特警包围了你的学校，你能不害怕吗？”心理专家彼得·朗曼直言，有着那么多校园枪击案的教训在先，美国学校的师生们不得不对报警信息保持警惕。他说，“当你为自己的安全提心吊胆，你怎么可能好好学习？”

曾担任美国司法部长顾问的安全专家朱丽叶·凯耶姆强调说，对孩子们来说，以往的枪击事件犹如“梦魇”，假报警电话则如同“二次诅咒”。她特别提到，警方没能及时制止枪手在尤瓦尔迪小学大开杀戒，造成了“不可原谅的错误”，并为此广受批评，此后其他地区的警方生怕重复同样错误，一旦接到报警电话会抱着“宁可信其有”的态度大举出动，而各地学校和家长也成了惊弓之鸟，一些家长甚至可能怕警方行动不力而自行携带武器前往学校附近，但如此种种都不可避免给孩子们带来心理重压。

假报警闹剧只会让美国学校陷入更加两难的境地。“宁可信其有”的负担不可小觑，“一旦信其无”的风险也难以承担。

凯耶姆指出，若假警报频繁发生，可能导致“狼来了”效应，即人们放松对校园枪击警报的警惕性，这一点令人非常担心。（编辑：孙浩、张代蕾）

(责编：苏缨翔、崔越)

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