人民网北京2月24日电 （记者李潇）2月24日下午，由中国国际进口博览局和国家会展中心（上海）主办、中国日报社承办的中国国际进口博览会国际传播工作研讨会在北京成功举办。

商务部党组成员、部长助理陈春江出席并讲话，中国日报社副总编辑孙尚武致辞，中国外文局副局长兼总编辑高岸明，中国社会科学院新闻与传播研究所所长、新闻传播学院院长胡正荣，中央广播电视总台CGTN副主任王跃华，中国日报社美国分社社长纪涛，凤凰卫视行政总裁特别助理张彤，中国公共关系协会副会长、中国传媒大学国家公共关系与战略传播研究院院长董关鹏、欧莱雅北亚及中国首席企业事务与公众联动官兰珍珍等发表演讲。中国国际进口博览局党委书记、副局长孙成海主持研讨会。

会议着眼于深入贯彻落实党的二十大关于加强国际传播能力建设的部署要求，围绕“加强国际传播能力建设，提升进博会国际影响力”这一主题深入研讨，一致认为要充分做好进博会国际传播工作，提升进博会在全球政商学研各界的影响力和吸引力，讲好中国故事，传播好中国声音。

陈春江表示，作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会连续五年成功举办，国际影响力持续扩大。商务部将深入学习贯彻党的二十大精神，提升进博会国际传播工作效能，推动进博会“越办越好”。希望各位参会嘉宾积极建言献策，共同努力推动进博会国际传播再上新台阶。

孙尚武指出，进博故事是中国式现代化故事的精彩篇章，提高进博会国际传播工作水平是办好进博会的题中应有之义。中国日报将认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于国际传播工作的重要论述，进一步讲好进博故事，为进博会“越办越好”作出新的更大贡献。

高岸明指出，进博会举办5年来，坚持展览、论坛、外交、人文“四合一”，已成为全球共享的综合平台，外溢效应逐步扩大。下一步，建议坚持聚焦主题，突出国际传播重点；坚持改革创新，在传播理念形式上下功夫；坚持精准传播，不断拓展传播主体；坚持长短结合，注重国际传播效果。

胡正荣认为，进博会作为大型盛会承载着丰富的意义和内涵，建议从定口号、设议题、强关联、精准化、求效能等五个方面着手加强进博会国传工作，通过对外讲好进博故事，展示好真实、立体、全面的中国，展现好可信、可爱、可敬的中国形象。

王跃华分享了CGTN关于做好进博会国际传播工作的经验和做法，特别是将创新的理念贯穿于报道策划、议程设置、内容生产和传播的全链条中。建议加强全媒体信息发布，更好统筹安排进博会相关活动，探索更多新路径、新方法，进一步提升进博会国际影响力。

纪涛表示，近年来尽管美国部分政客鼓吹中美经济“全面脱钩”，但双边贸易额仍创历史新高，说明中美经济结构高度互补，经贸合作互利共赢的本质。建议针对境外受众情况，进一步突出进博会对外国中小企业及当地产业发展的益处、绿色环保、可持续消费等因素，还可考虑在国外落地举办进博会相关活动。

张彤表示，做好进博会国际传播工作，内容品质永远是核心，全媒体联动可以深化影响。凤凰卫视高度重视进博会报道，将一如既往地组建强大报道团队，加强选题策划，推出更多有温度的人文故事，举办相关活动，为提升进博会影响力作出积极贡献。

董关鹏认为，进博会在办会过程中把国际传播工作摆在突出位置，取得了明显效果。他建议，宏观上，要推进话语体系、叙事体系和传播体系精细化；中观方面，要推动“通稿传播”向“零售传播”和“沉浸传播”的转变；微观上，要实现内容传播上的事实、情感、价值“三均衡”。

兰珍珍表示，欧莱雅连续五年成为进博会最大的日化行业展商，并连续三年担任参展商联盟轮值主席，不仅见证了进博会“越办越好”，更抓住了进博“天时地利人和”的机遇，和进博会、和中国共谋发展，将继续携手各方，聚势共“进”，让“走出去”与“引进来”齐肩并重，唱响四叶草的国际传播大合唱。

部分媒体机构代表、相关领域专家学者、进博会参展商和虹桥论坛会员代表等嘉宾参加了本次活动。

(责编：苏缨翔、杨牧)