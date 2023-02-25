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中国新任驻意大利大使举行到任招待会

2023年02月25日09:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马2月24日电 （记者谢亚宏）中国驻意大利大使贾桂德在罗马米亚尼别墅举办到任招待会。意第一副参议长秦蒂纳约、机会均等部长罗切拉、总统外交顾问卡塞斯、外交部副部长西利、文化部副部长斯加尔比、企业与意大利制造部副部长瓦伦蒂尼、前总理普罗迪、前总理达莱玛等来自意政府、议会、政党、军队、经济、科教、文化、媒体各界人士和多国驻意使节，以及华人华侨、中资机构、驻意央媒、留学生代表逾800人出席。

贾桂德在致辞中表示，我此次出任第15任中国驻意大利大使，肩负着续写中意友好新篇章的光荣使命。抵意仅四个工作日，我就向马塔雷拉总统递交了国书。非同寻常的安排，体现了意方对中意关系的高度重视。我对践行推动中意友好的使命充满信心，这种信心源于中意两个文明古国有两千年交往积淀的历史智慧，源于中意建交53年奠定互利合作的现实基础，源于疫后双方重启各领域交流合作的共同愿望。

贾桂德强调，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅近日成功访意，与塔亚尼副总理兼外长进行会谈，马塔雷拉总统予以会见，拉开了中意交流合作全面重启的大幕。相信两国将进一步密切高层交往，夯实战略互信；中意委联席会议将成功举办，各领域双边机制将恢复活力，带动全方位的务实合作；消博会、进博会、服贸会将为更多意大利产品进入中国市场打开大门；两国直航将加快恢复，两国文化交流活动和中国游客数量将恢复甚至超过疫前水平；两国将为地区稳定、世界和平和人类可持续发展贡献力量。

贾桂德指出，中意友谊历久弥新，两国关系成熟稳健。到任以来，我曾漫步阿庇亚古道，也曾行驶在阿庇亚新路，体验“条条大路通罗马”的豪迈，体悟“道并行而不相悖”的哲理。我深信，只要我们汲取相互包容、交流互鉴的历史智慧，把握互尊互信、互利共赢的正确方向，一定能够让新路古道殊途同归，推动中意全面战略伙伴关系再上新台阶。

秦蒂纳约副参议长欢迎贾桂德履新并表示，中国和意大利是二十国集团的成员国，也是世界上两个极为重要的文明代表。中华文明和罗马文明在欧亚大陆两端相继发源，两国民众通过古丝绸之路相互接触并不断扩大交流，为沿线文明的文化、经济发展带去深远影响。科技发展为各国沟通带去便利，但相识相知、相互理解的意愿和必要性从未改变，这更凸显贾大使在意大利开展外交的重要性。经贸往来一直是意中关系的重要基础。相信随着疫情限制措施解除，双边经贸、文化等各领域合作将实现快速增长，希望中国民众能够更加欣赏享誉世界的意优质农食产品。意方清楚了解中国对全球政治、经济的重要影响，高度重视中国的地位和作用，坚持奉行多边主义外交政策。我本人和意方将支持配合贾大使为推动意中对话开展的各项工作，相信贾大使的履新将进一步推动两国关系并带来更多丰硕合作成果。

招待会气氛始终热烈、友好。留学生代表带来了结合中意文化特色的演奏节目。来宾们纷纷祝贺贾大使履新，盛赞中国发展成就，畅叙中意友好，期待两国关系和务实合作未来取得更大发展。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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