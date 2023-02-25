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巴西企业捐助中国高校新建低碳和氢冶金实验室

2023年02月25日09:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢2月24日电 （记者吴杰）2月24日，巴西淡水河谷宣布，将捐赠581万美元（约合人民币4040万元）支持中国中南大学新建低碳和氢冶金实验室（“新实验室”）。

该实验室总建筑面积约3000平方米，将专门用于开展低碳和氢冶金相关研究，包括低碳烧结和球团、高效炼铁以及氢气利用等方面的研究，预计2023年下半年投入使用，届时将向采矿和钢铁行业所有科研人员开放。

淡水河谷与中南大学在低碳和氢冶金研究方面的合作系中国—巴西高层协调与合作委员会（COSBAN）科技创新分委会第五次会议讨论事项之一。这一重要会议于2021年11月4日举行，会上，中巴两国科技部长一致同意，双方将继续扩大科技创新合作，助力中巴两国可持续发展。随后，在2022年5月23日举行的中巴高层协调与合作委员会第六次会议上，两国同意促进低碳和清洁技术投资并深化科技创新合作。

为了实现气候变化的减排目标，淡水河谷在供应高品位铁矿石产品的同时，多年来一直在为钢铁行业客户开发各种铁素解决方案，支持其脱碳和绿色转型。自2021年至今，淡水河谷已与约30家钢铁行业的客户企业就开发低碳炼铁方案签署谅解备忘录。

1973年，淡水河谷向中国发送了第一船铁矿石，新实验室将为与中国之间长达半个世纪的合作伙伴关系增光添彩。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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