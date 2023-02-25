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中肯农技合作惠民生（海外纪闻）

本报记者  邹  松  俞懿春
2023年02月25日06:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　原先用于充饥的热带植物辣木，现在被制成代茶饮；从当地人用于刷牙的“木棍”中提取有效成分，制成牙膏；来自中国的葡萄品种首次在肯尼亚成活，为当地发展葡萄酒业带来新的希望……在中国科学院中非联合研究中心非方主任罗伯特·吉图鲁眼中，“这些都是非洲和中国在植物科学领域研发合作不断深化的证明，将有助于减少非洲大陆的疾病和贫困，促进非洲发展”。

　　中非联合研究中心位于肯尼亚首都内罗毕市郊的乔莫·肯雅塔农业技术大学校园内，是中非双方于2013年共同建设的首个综合性科研和教育机构。项目总占地面积超过16万平方米，建筑面积约4300平方米，主要包括实验大楼、培训中心、标本馆以及植物园等。

　　该中心是中国与肯尼亚乃至整个非洲大陆在生物多样性保护、生态环境监测、微生物及现代农业应用等领域开展科技合作和人才培养的重要平台。2016年9月移交后，中心便由乔莫·肯雅塔农业技术大学负责管理，中国科学院提供技术支持。

　　非洲是全球生物多样性最丰富的地区之一，仅植物就超过4万种，而非洲和中国植物品种重叠部分只有7%，双方开展研究的互补性极强。据中国科学院中非联合研究中心主任王青锋介绍，在双方科研人员的共同努力下，中心已正式发现16种非洲新植物，其中14种在肯尼亚发现，2种在马达加斯加发现。

　　“中心对近百种非洲植物进行了系统研究，还联合相关企业对其中数十种植物进行了产品化研发。”吉图鲁说，中国科学院的技术优势和非洲企业对当地市场的把握相结合，让“默默无闻”的植物给非洲人民带来切实利益。

　　几年前，和大多数村民一样，肯尼亚农民乔伊丝·伊金亚只知道辣木籽能直接食用，“是中国专家帮我们开发出辣木籽的新用途”。中国专家手把手培训当地农民种植辣木树，并帮助把辣木籽制成胶囊和精油，把辣木叶做成茶叶。“我从没想过，辣木产品还能远销到万里之外的中国。”伊金亚欣喜地说，依靠种植辣木树，全家的生活越来越好。

　　除了帮助当地多样化开发辣木树的价值外，中方科研人员还结合气候、地理环境等因素，从中国引进了适应在非洲开展规模化种植的杂交水稻、甜高粱、猕猴桃等几十种农作物品种，建起了农业示范区，实现农作物产量和品质的稳定提升。

　　“在中国国际进口博览会上，由中心提供技术支持、实现品质改良的肯尼亚茶叶，受到采购商的广泛认可。”作为王青锋指导的第一个非洲留学生，吉图鲁见证了多年来非中科研合作的丰硕成果。“中国科研人员不远万里来到非洲，与我们并肩开展科学研究，他们的精神让我们由衷钦佩。”

　　截至目前，通过中非联合研究中心的奖学金项目，已有近300名非洲学生到中国学习。中心还累计为非洲14个国家培训超过1000名管理人员和专业技术人员。吉图鲁感叹：“他们都是非洲生物多样性研究领域难得的人才。”

　　回顾多年来对非合作经历，王青锋表示，通过开展国际合作，中国科研人员也获益匪浅。“从事植物学研究，最重要的一点就是要见多识广。在非洲开展联合科考，有助于中国科研人员拓宽视野。”在他看来，中非联合研究中心已经成为培养非洲和中国青年科学家的重要平台。

　　“新冠疫情期间，中非联合研究中心植物园、农业示范区以及各专业实验室仍保持正常运转。肯中双方科学家保持密切合作，发表了500余篇研究论文。”吉图鲁表示，肯尼亚与中国科学家共同编研的首本《肯尼亚植物志》之后将会出版，它将对肯尼亚生物多样性保护与可持续利用起到重要推动作用。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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