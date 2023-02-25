本报记者 程是颉

“列车行驶非常平稳”“可以随时给手机充电真方便”“中国技术很棒”……在巴基斯坦绿线新特快列车上，记者听到了当地乘客的声声赞许。

绿线特快列车线路连接巴基斯坦首都伊斯兰堡和南部港口城市卡拉奇，途经旁遮普省和信德省主要城市，全长1548公里，是该国一条十分重要的客运线路。1月27日，巴基斯坦铁路公司在伊斯兰堡举行仪式，宣布把2022年从中国进口的铁路客车编入绿线特快列车组，正式投入运营。新特快列车不但显著提速，车上还安装了充电插座并覆盖无线网络等，乘客乘坐体验有了进一步提升。

“有了新特快列车，回家又快又方便！”乘客阿萨德是个“火车迷”，他上车安置好行李，就兴奋地向记者介绍起这趟列车：运行速度平均每小时105公里，最高时速可达每小时160公里，从伊斯兰堡到他的家乡巴哈瓦尔普尔市从16小时缩短至不到10小时。据巴基斯坦铁路公司拉合尔站车辆检修处主任雅各布介绍，截至目前，新特快列车已累计载客超过2万人次，车票供不应求，预售票一般开车前10天左右就售罄。

跟车出发的中车唐山机车车辆有限公司（以下简称“中车唐山公司”）海外项目部专职项目经理苏伟玥告诉记者，中车唐山公司向巴基斯坦出口的这批宽轨客车，是根据巴基斯坦轨道标准和铁路运行的需要特别定制而成。25名巴方技术人员提前赴华交流培训，学习空气弹簧减震器、车厢机械、电气一体化连接等技术。双方技术人员在巴基斯坦各种轨况下进行了列车调试，确保安全稳定运行。

雅各布曾到中国交流培训，回国后参加了首批列车的线路试验工作。“我们随车在多条铁路线路上完成了小半径曲线、限界、列车紧急制动以及客车运行平稳性等试验，结果非常成功。”据介绍，未来批次的列车将以零件散装形式运抵巴基斯坦，由巴方技术人员完成生产组装。雅各布说，通过与中方技术人员共同开展整车测试运行，他和同事们对新列车更加熟悉，对列车在巴生产组装工作也更有信心。

据巴基斯坦铁道部部长赫瓦贾·萨阿德·拉菲克介绍，来自中国的新特快列车逐步投入使用后，将成为巴基斯坦铁路干线运行的主力车型，为乘客们带来更舒适、快捷、安全的乘车体验。他说：“两国技术人员共同努力，助力提升铁路现代化水平，为巴基斯坦民众生活带来了实实在在的福利。”

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2023年02月25日 05 版）

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