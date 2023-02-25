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继续为和平解决乌克兰危机发挥建设性作用（和音）

2023年02月25日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　中方始终站在和平一边、站在历史正确一边，积极劝和促谈，为政治解决乌克兰危机提供中国智慧和中国方案。中方的公正立场和建设性努力有目共睹，得到了国际社会的理解和支持

　　

　　乌克兰危机全面升级已经一年，局势走向备受国际关注。2月24日，中方发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，重申中方一贯主张，吸纳各国合理关切，展现了中方始终站在和平一边、站在历史正确一边，积极劝和促谈，为政治解决乌克兰危机提供中国智慧和中国方案，为动荡的世界注入更多稳定性和确定性的大国担当。

　　乌克兰危机爆发以来，习近平主席提出了“四个应该”“四个共同”和“三点思考”，为推动政治解决乌克兰危机指明了正确的方向。习近平主席明确指出，冲突战争没有赢家，复杂问题没有简单解决办法，大国对抗必须避免。在乌克兰问题上，中方始终认为，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中方始终秉持客观公正立场，从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，与国际社会一道共同推动对话协商，解决各方关切，谋求共同安全。中方的公正立场和建设性努力有目共睹，得到了国际社会的理解和支持。

　　对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。乌克兰问题有着复杂历史经纬和来龙去脉，既是欧洲安全矛盾长期积累的爆发，也是冷战思维和集团对抗造成的结果。解决乌克兰危机，乌克兰的主权安全应当得到维护，俄罗斯的合理安全关切同样应当得到尊重，欧洲的和平稳定值得捍卫，其他国家的和平稳定同样值得守护。中国坚定倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章宗旨和原则办事，既不拉偏架，也不火上浇油，更不趁机牟利。国际社会应坚持劝和促谈正确方向，帮助冲突各方尽快打开政治解决危机的大门，为重启谈判创造条件和提供平台。在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件中，中方重申要尊重各国主权，摒弃冷战思维，停火止战，启动和谈，并表示中方愿继续为启动和谈发挥建设性作用。

　　形势越是复杂，越要保持清醒冷静；危机越是延宕，越不能放弃争取和平的努力。中国主张应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，着眼世界长治久安，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，共同维护亚欧大陆和平稳定。习近平主席郑重提出全球安全倡议，为破解全球安全治理难题、消弭国际冲突根源、实现世界长治久安贡献了中国方案，得到国际社会积极响应，目前已有80多个国家和地区组织表示赞赏支持。中方日前发布《全球安全倡议概念文件》，为解决全球安全难题提供更系统的思路、更可行的举措，其中提出了“支持通过对话谈判政治解决乌克兰危机等热点问题”的具体路径。在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件中，中方就解决人道危机、保护平民和战俘、维护核电站安全、减少战略风险、保障粮食外运、停止单边制裁、确保产业链供应链稳定、推动战后重建等各方关心的具体问题阐明立场、提出建议，为化解危机提供了重要指引。

　　乌克兰危机再次给世人敲响警钟：迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全困境。时代发展到今天，不能再用冷战思维来构建世界和地区安全框架。一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障。任何国家都没有特权在世界上我行我素，任何霸权霸道霸凌行径都将得到各国人民的一致抵制。国际社会要共同反对霸权主义和强权政治，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识，让和平的阳光照亮世界。

　　建设一个更加安全的世界，是各国人民的强烈愿望，是世界各国的共同责任，更是时代前进发展的正确方向。在乌克兰问题上，中方将继续秉持客观公正立场，推动国际社会形成合力，为和平解决乌克兰危机发挥建设性作用。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月25日 05 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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