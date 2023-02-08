海南蓝天救援队员整装待发

人民网北京2月8日电 （记者吴思萱）2月6日，土耳其连续发生两次7.8级地震，震感遍及多国。目前土耳其、叙利亚两国超7700人遇难。海南蓝天救援队已派出第一批救援队员，现已抵达武汉集结，与来自中国其他省市的蓝天救援队会合，将于8日晚间启程奔赴土耳其开展救援。

据海南蓝天救援队官方消息，2月6日下午14时海南蓝天救援接到蓝天救援协调中心的通知——立即响应启动土耳其地震救援报备，后台建立24小时轮值制度，招募有相应资质的队员参加救援。得知救援任务后，队员们踊跃报名，经多次审核于2月7日凌晨2时通知张纯彬、沈天梦、盛豪3位队员参加第一梯队任务。

海南蓝天救援队副队长张富国向记者简单介绍了3位队员，对他们赴前线开展救援充满信心。张纯彬是海南蓝天救援队的副队长，也是此次首批救援队的带队，本身从事房地产钢结构相关工作，是房屋结构行业的专家，在城市地震救援工作方面经验丰富。盛豪虽然是位年轻队员，但身体素质好、救援经验也不少。沈天梦作为唯一的女队员，心思细腻，在救援配合工作方面十分出色。

张富国表示，海南蓝天救援队自接到救援通知后，克服手续办理和物资携带等重重困难，在24小时内就高效完成了首批队员从海南出发。

据海南蓝天救援队官方消息，第二梯队现在有10名队员报名，救援队正根据资质能力进行初选，并开展装备等方面的协调工作。

(责编：贾文婷、杨牧)