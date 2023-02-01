新华社拉姆安拉1月31日电（记者柳伟建）巴勒斯坦总统阿巴斯1月31日在约旦河西岸城市拉姆安拉会见美国国务卿布林肯，双方讨论了巴以当前紧张形势。

据巴勒斯坦媒体报道，阿巴斯在会见中表示，以色列政府需对巴勒斯坦领土上的紧张局势“负全责”。他呼吁国际社会加大对以色列施压以促使其停止单方面措施，并支持巴勒斯坦获得联合国正式会员国资格。

布林肯重申美国支持巴以问题“两国方案”，并呼吁各方采取措施推动当下巴以紧张局势降温。

当天，巴勒斯坦民众在约旦河西岸和加沙地带多地聚集，他们举着“对美国政策说不”等标语，对布林肯到访表示抗议。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）副主席马哈茂德·阿鲁勒当天接受媒体采访时表示，巴勒斯坦领导层已对美国的巴以政策不再抱有任何“信心或希望”。

布林肯29日至31日对埃及、以色列和巴勒斯坦约旦河西岸地区进行访问，巴以局势是他此次访问中东的重要议题之一。

巴以地区紧张局势近期有所加剧。1月26日，9名巴勒斯坦人在杰宁难民营遭以军枪杀。27日凌晨，数枚火箭弹从加沙地带射向以色列，以军则出动战机轰炸巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的军事目标。27日晚，一名巴勒斯坦人在东耶路撒冷一犹太人定居点开枪射杀7人。巴勒斯坦宣布停止与以方在安全领域的合作，以色列也宣布一系列针对巴勒斯坦人的惩罚和反制措施。

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