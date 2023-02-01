本报记者 任皓宇

联黎部队副司令达卡尔（右四）来到位于黎巴嫩南部的中国维和部队营区，现场观看扫雷作业演示。

李竹林摄

从黎巴嫩首都贝鲁特出发，在沿海公路上向南行驶，穿过熙熙攘攘的市镇，路上的检查站与联合国维和部队装甲车多了起来。大约一个半小时后，记者抵达位于黎巴嫩南部提尔市的中国维和部队营区。

自2006年中国首次向黎巴嫩派遣维和部队以来，中国维和官兵圆满完成联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）部署的各项任务，履行维和使命，传递和平友谊，赢得了联黎部队司令部、黎巴嫩政府和当地民众的高度赞誉。

“再危险也总要有人去做”

靠近黎巴嫩与以色列边境“蓝线”区域，山中植被茂密，远处海景怡人。就在这片密林中，上千个雷场分布其间，埋着数十万枚地雷。

中国第二十一批赴黎巴嫩维和部队多功能工兵分队的主要任务之一就是在这片区域扫雷排爆。穿上防护服、测试探雷器，扫雷作业手陈前和战友们顺着铁丝网围成的安全通道步入雷场，开始了一天的作业。

抵达黎巴嫩执行扫雷任务以来，陈前已安全扫除地雷50余枚。“刚到这里挖第一枚地雷的时候还是特别紧张的，心都提到了嗓子眼。”陈前说，当时正值夏季，穿上厚重的防护服，不到1分钟全身湿透，在确认地雷位置后，经过20多分钟的操作才将地雷排出。“看到地雷被引爆的一瞬间，心里十分激动，也有一种成就感。扫雷再危险也总要有人去做，我一定不负使命，坚决完成好任务。”

打下作业起始桩，拉开警戒线，陈前处理起面前的灌木丛。虽然对这片雷场已比较熟悉，但他还是小心翼翼地按照标准作业程序处置，从灌木顶部开始，每次只剪20厘米。“这片雷场布设于上世纪70年代，因为植被生长、雨水冲刷等原因，不少地雷已经发生了位移，有的包裹在树根里，有的藏在草丛中……警戒线外，谁也不知道地雷会以什么方式存在，我们不能有丝毫失误。”信号源定位、全面挖掘、地雷标示……陈前又成功排除一枚地雷。

当天和陈前搭档的是扫雷组组长梁志州，这已经是他第二次赴黎巴嫩执行维和任务。“能代表中国军人为和平出征，是一件无上光荣的事情。”梁志州说。

“三、二、一，起爆……”随着起爆口令下达，爆炸声传来，当天清排出的4枚地雷被全部销毁。

自去年8月部署到任务区以来，中国第二十一批赴黎巴嫩维和部队多功能工兵分队以最短时间获得联合国扫雷、排爆两项资质，已累计清排雷场3700余平方米，扫除地雷850余枚。“中国扫雷官兵不惧危险、不怕困难，一直以来保持‘零事故’‘零伤亡’的记录，为维护南黎地区和平稳定作出了突出贡献。”联黎部队司令拉萨罗表示。

“展示好中国军人的风采”

多功能工兵分队外事副分队长田园的日历上，写满了日程安排。田园一边翻着日历，一边对记者说：“来这里维和，我们不仅要完成好各项任务，还要参与并开展各种交流活动，展示好中国军人的风采，增进友好互信。”

写春联、剪窗花、包饺子……春节前夕，联黎部队参谋长布鲁诺·赫鲁伊一行来到中国营区，向中国维和官兵拜年，与大家共同庆祝中国农历兔年的到来。在观看完舞龙、舞狮、茶艺等表演后，田园向赫鲁伊特别介绍了春节的由来和一些习俗。“很高兴能来感受中国年味。”赫鲁伊说，“不同国家的人相聚在这里，互相交流学习，我们对中国文化也有了深入的了解。”

中国维和部队与柬埔寨维和部队是联黎部队现阶段仅有的两支拥有扫雷排爆资质的部队。长期以来，双方多次围绕维和任务执行、部队建设、应急防卫、安全高效扫雷等内容开展交流，并不时到对方雷场实地调研学习。1月23日，柬埔寨维和部队官兵来到中国维和部队营区，试戴中方护具、体验探雷器，交流扫雷排爆经验。活动结束后，柬埔寨维和部队指挥长翟锡硕表示：“恰逢新春佳节，来到中国维和部队营区交流学习，我们感到非常高兴。感谢中国维和部队对我们的支持。”

抵达任务区以来，中国第二十一批赴黎巴嫩维和部队官兵出色完成“钢铁风暴”多国联演、“天使救援”演练等多种形式的中外军事交流及联演联训活动，同时积极与驻地村庄、学校、友军开展文化交流，举办“中国文化节”等活动，展示中国军人形象素质，拉近了与联黎部队友军以及当地民众的距离。

“感受到了中国医生亲人般的爱”

除多功能工兵分队外，中国第二十一批赴黎维和部队还包括建筑工兵分队和医疗分队。这两支队伍分别部署在黎巴嫩南部维和任务区不同地点，担负工程建筑与施工、医疗救助和人道主义救援等多项任务。

联黎部队司令部防御工事整修、尼泊尔营区围墙改造、马来西亚营区发电机组吊装更换……去年8月以来，中国第二十一批赴黎巴嫩维和部队建筑工兵分队官兵高标准完成30余项施工任务，为维和友军提供了有力保障。

从手部清创缝合到肘部脓肿清除，从救治难民到捐赠药品，中国第二十一批赴黎巴嫩维和部队医疗分队官兵在为4000多名维和官兵和雇员提供优质高效医疗保障的同时，也力所能及地为当地民众提供紧急救治、义诊等人道主义医疗援助。

为躲避战火，13岁的阿贝德随父母从叙利亚来到黎巴嫩，一直生活在黎以边境的一个村庄里。搭乘摩托车出门时，因他们的摩托车与其他车辆发生碰撞而受伤。在当地医院接受完初步诊疗后，因无力支付后续高昂的诊疗费用，阿贝德的父亲求助于医疗分队驻扎的中国医院。经过10多天的治疗，阿贝德逐渐康复。医疗分队官兵在了解到他们家生活困难后，还专程送去了酸奶、饼干、面包、被褥等。“战争让我们流离失所、失去亲人，但我们感受到了中国医生亲人般的爱，谢谢你们！”阿贝德的父亲说。

2006年以来，中国已累计向黎巴嫩派出维和官兵7000余人次，排除地雷及各类未爆物1.5万余枚，为当地提供医疗援助8.7万余人次，有力促进联黎部队维和目标的实现。拉萨罗表示，中国在维护世界和平方面发挥着重要作用，感谢中国为联合国在黎维和事业作出的贡献。

“走出国门参与国际维和，倍感责任重大、使命光荣。”中国第二十一批赴黎巴嫩维和部队指挥长严小亮表示，中国人民爱好和平，也深知和平之可贵，“我们将继续忠实履行维和使命，坚决完成好维和任务，为维护黎南部地区的持久和平作出积极贡献，用实际行动守护和平”。

（本报黎巴嫩提尔电）

(责编：岳弘彬、杨光宇)