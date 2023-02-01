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IMF大幅上调中国经济增长预期

2023年02月01日05:42 | 来源：人民网-人民日报
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　　据新华社华盛顿1月30日电 （记者许缘）国际货币基金组织（IMF）1月30日发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%，认为中国优化调整防疫政策等因素将改善中国和全球经济增长前景。报告将今年全球经济增长预期由去年10月的2.7%上调至2.9%。

　　IMF认为，中国经济今年预计将增长5.2%，高出此前预测值0.8个百分点，明年有望继续增长4.5%。其他主要经济体中，美国经济增速今明两年预计分别为1.4%和1%；欧元区经济有望分别增长0.7%和1.6%。

　　IMF认为，全球经济活动仍将面临各经济体央行上调利率以及乌克兰危机带来的压力。不过，中国优化调整防疫政策为经济更快增长铺平道路，全球通胀形势也有望缓解。

　　尽管如此，此次上调后的全球经济预期增速仍低于去年增速预测值3.4%。同时，IMF将2024年全球经济增长预期下调0.1个百分点至3.1%。具体来看，发达经济体今年经济增速预计将由2022年的2.7%大幅降至1.2%，明年预计为1.4%。新兴市场和发展中经济体今年经济增速预计将达4%，明年预计将达4.2%。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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