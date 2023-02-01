本报记者 沈 钧

“中国经济就像一艘巨轮，在风浪中稳健前行。”土耳其对外经济关系委员会亚太地区协调专员法陆克日前在接受本报记者采访时表示，当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，各种安全挑战层出不穷，国际产业链供应链受到冲击，世界经济复苏步履维艰。中国坚定推动建设开放型世界经济，为促进全球经济复苏注入更多正能量。“中国经济高质量发展，为稳定全球经济发挥重要作用。”

法陆克表示，中国坚定支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，坚持开放合作、倡导互利共赢，积极推动经济全球化不断向前发展。中国在促进国际贸易、维护多边贸易体制中发挥着重要作用。倡导和推动共建“一带一路”，发起成立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行等多边金融机构并设立丝路基金，提出全球发展倡议……中国一直以实际行动践行人类命运共同体理念。

法陆克曾长期在中国生活，对中国日新月异的科技创新发展印象深刻。他认为，科技创新是中国经济社会发展的重要引擎。如今，高铁、航天、人工智能等已成为中国的闪亮名片，这反映出中国近年来在科技创新领域取得了长足发展和进步。

中国快速发展的数字经济也让法陆克赞叹不已。他说，移动支付、智能家居等新业态、新技术、新应用不断涌现，一项项创新成果走进民众的现实生活，让人直观感受到中国经济的勃勃生机。中国正稳步推进社会治理现代化，并将新技术不断应用于新场景。他期待中国继续拓展数字领域国际合作，积极参与数字货币等国际规则和数字技术标准制定，推动全球数字经济健康可持续发展。

法陆克认为，全球市场需求瞬息万变，创新是中国经济长期保持活力和竞争力的秘诀。近年来，中国兴起的共享经济、直播经济等新经济模式，催生出众多全新业态，成为中国经济发展的新动力。在法陆克看来，中国实施的创新驱动发展战略不仅推动中国各地发展特色经济，也有助于解决区域发展不平衡不充分问题。很多贫困地区的民众通过直播带货将本地特色农副商品销往全国乃至世界各地，为当地经济发展带来巨大活力。中国通过持续创新助力消除贫困，为国际社会尤其是其他发展中国家树立了榜样、提供了借鉴。

法陆克表示，中国推进高水平对外开放，持续优化营商环境，有利于各方实现共赢。近年来，土耳其“中间走廊”计划与共建“一带一路”倡议对接并不断深入推进，期待未来土中两国继续加强各领域交流合作，共同为世界经济复苏发展注入动力。

（本报安卡拉1月31日电）

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