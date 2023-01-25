新华社东京1月25日电（记者郭丹 姜俏梅）据中国驻长崎总领馆25日提供的消息，一艘载有14名中国籍和8名缅甸籍船员的香港籍货船当天凌晨在日本长崎县五岛海域沉没。目前已有5人生还，1人确认死亡，7人处于心肺停止状态，其余9人下落不明。

据日本海上保安厅消息，24日深夜，这艘名为“金田”的货船在长崎县五岛海域航行时发出求救信号，称船只正在倾斜并且进水。当地时间25日凌晨2时30分左右，22名船员登上救生艇，货船随后沉没。日本海上保安厅出动2艘巡逻艇和1架飞机进行搜救，同时请求日本自卫队和韩国方面进行支援。

中国驻长崎总领馆确认，目前已有4名中国籍船员和1名缅甸籍船员被一艘中国船发现并救起，目前5人身体均无大碍。此外，日本自卫队发现2人，其中1名缅甸籍船员确认死亡，另1人处于心肺停止状态。韩国海警发现6人，均处于心肺停止状态。

“心肺停止”是指心跳和呼吸均已消失，但尚未经医院方面确认死亡的状态。

目前，日本海上保安厅、自卫队以及韩国海警正对9名下落不明的船员进行搜救。

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