国务院新闻办公室1月19日发布《新时代的中国绿色发展》白皮书，全面介绍新时代中国绿色发展理念、实践与成效，分享中国绿色发展经验。

接受本报记者采访的国际人士表示，中共十八大以来，中国坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹。中国还积极参与全球环境与气候治理，为推动全球可持续发展贡献中国智慧和中国力量。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，中国在贯彻新发展理念、促进人与自然和谐共生方面取得了突出成就。中国积极参与全球生态治理，应对气候变化的理念、行动和贡献值得称赞，更值得各国借鉴学习。库布其沙漠治理就是全球荒漠化防治与土地可持续管理领域的成功实践。“借鉴中方绿色发展模式，我们在摩洛哥沙漠绿洲中设立非中盐水农业示范农场，希望能够为当地减贫与发展带来希望。”

欧盟中国贸易协会执行主任格温·松克说：“中国坚定不移走绿色发展之路，生态文明建设取得了很大成就，在清洁能源等诸多领域成为引领者，不仅为相关国家和地区实现绿色转型、推动绿色合作提供了难得机遇，更为全球绿色发展作出了积极贡献。”她表示，中国积极参与全球环境治理，推动实现碳达峰碳中和目标，并采取切实行动参与应对气候变化国际合作，为全球应对气候变化注入了强劲动力。

“中国为推动全球可持续发展作出积极贡献。”非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯曾多次赴华考察碳交易市场建设经验。在他看来，白皮书不仅是一份中国坚持绿色发展之路的宣言，也是中国多年来推进绿色发展的经验总结，国际社会应参考并借鉴其中的中国经验与智慧。“中国始终是全球生态文明建设的参与者、贡献者和引领者，近年来中国持续加大参与全球生态环境治理力度，提出一系列应对气候变化的理念并带头实施，体现出负责任大国担当。”

柬埔寨环境部副秘书长索玛丽·占去年参加了《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议，倾听了中方提出的推进全球生物多样性保护的中国主张和持续加强生态文明建设的中国举措。她表示，中国在绿色经济、清洁能源、环境治理等方面取得显著成就，为全球绿色发展带来信心。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，白皮书的发布体现了中国站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，坚持绿色发展的决心。“泰国各界期待持续推进泰中合作。泰中两国在环境保护、生态恢复和发展绿色经济领域有很大合作空间。”

“中国的绿色发展既造福了中国，也造福了世界。”俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基表示，中国在经济社会持续健康发展的同时，碳排放强度显著下降。2020年中国碳排放强度比2005年下降48.4%，超额完成了向国际社会承诺的到2020年下降40%至45%的目标，累计少排放二氧化碳约58亿吨，基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面，以实际行动有力地推进全球减碳的进程，值得国际社会称赞。

多次到访中国的肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡格万加对中国持续改善生态环境质量深有感触。他表示，中国把良好生态环境作为最普惠的民生福祉，大力推动绿色生产生活方式，让人民有更多的获得感、幸福感、安全感。“中国绿色低碳发展的道路，让我真正理解了生态文明建设的内涵，实现经济效益、生态效益、社会效益同步提升，在发展和环境可持续性之间寻找平衡，促进人与自然和谐共生。”

（本报北京、迪拜、约翰内斯堡、曼谷、莫斯科1月24日电 记者刘融、张朋辉、黄炜鑫、管克江、邹松、赵益普、隋鑫）

《 人民日报 》（ 2023年01月25日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)