本报记者 毕梦瀛

中国农历新年期间，中国第十八期援圭亚那医疗队的队员们忙碌在圭亚那岗位上：驻地门诊接诊、急诊备班、走进困难患者家中开展诊治……医疗队队员李明说：“这儿有很多慢性病患者，如果治疗中断半个月以上，病情就会反复。作为医生，我们希望每位患者都能得到最好的救治。”

自2022年9月底，由队长褚薛慧和15名同事组成的中国第十八期援圭亚那医疗队来到这里后，无论白天或夜晚，无论平时或周末，只要患者有需要，他们都第一时间实施救治。虽然当地医疗条件有限，但援圭短短3个多月，队员们就诊疗救治了大量急危重患者：完成难度极大的气道插管麻醉、急诊救治枪伤危重伤员、完成抢救呼吸窘迫症新生儿……

自1993年至今，中国累计派出援圭医疗队18期263人次，在当地乔治敦公立医院、林登地区医院等开展医疗援助。

为了帮助更多圭亚那民众，医疗队还组织了多次偏远地区或弱势群体义诊活动；积极响应中圭双方共同发起的资助孤儿院倡议，医疗队走进儿童中心开展爱心活动，捐赠口罩、免洗手消液、洗手液、驱蚊剂、红外体温仪等一系列物资，还有给孩子们的玩具和文具。队员们还为福利院儿童进行全面健康体检，并对相关疾病进行了医疗解答。

圭亚那内政部部长罗伯逊·本表示，非常高兴看到中国医疗队对圭亚那弱势群体的关心，尤其是对儿童健康方面的关注，这契合了圭亚那政府的关切。希望中国医疗队能将爱心健康体检延续下去，将关爱送去更多的福利院。他希望中国医疗队积极参与到关爱当地青少年健康的事业中去。

去年11月，李明在义诊期间接诊了来自博比斯地区的重度强直性脊柱炎患者艾伦。艾伦因为弓背伴有行走困难，就诊极为不便。李明主动留下患者联系方式，每周末驱车前往患者家中为其诊治。目前，艾伦的症状已经得到显著改善，李明也和他结下了深厚友谊。现在，艾伦还通过医疗队的帮助，自学起简单的中医针灸知识。

每逢佳节倍思亲。李明说，他的妻子也是一名医务工作者，因此格外能体谅他的工作。“她的支持为我援外增添了动力。我们经常互相鼓励加油，从帮助他人中获得幸福快乐。”

《 人民日报 》（ 2023年01月25日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)