本报记者 管克江 任皓宇

伊拉克哈法亚天然气处理厂项目员工正在工作。

本报记者 管克江摄

驱车从伊拉克南部城市巴士拉出发，通过一道道安全关卡，行驶4小时左右，当记者抵达哈法亚天然气处理厂项目营地时天色已晚，抬头只见两座巨型“火炬”熊熊燃烧，天边也被映得通红。

“这是石油开采过程中产生的伴生气。我们2000多名中外员工正在天然气处理厂项目上奋战，今年项目投产后，相信将助力伊拉克人民实现更加美好的生活”，中国石油工程建设有限公司中东地区公司总经理、哈法亚天然气处理厂项目总经理蒋峰说。

“全力准备，确保一次点火成功”

管网密布、塔吊林立的工地现场，一辆辆重型卡车排成长龙。两排钢结构已经就绪，几名工人正在进行焊接作业。哈法亚天然气处理厂项目总经理助理孙海介绍，这里是未来天然气处理厂冷却塔的基座。“传统冷却塔费水耗电，这个冷却塔采用中国专利节能技术，也是首次在国外油气田项目上应用。”

哈法亚天然气处理厂位于伊拉克米桑省，由中国石油工程建设有限公司承建，是伊拉克南部最大的天然气处理项目，也是该国第一个在石油开采同时即对伴生气进行处理的油气项目。

孙海指出，伊拉克每年都要从邻国购进数十亿立方米的天然气，而油田里又有大量的伴生气被白白烧掉。“希望通过我们的项目帮助伊拉克改变这种现状，也尽到对环境的一份责任。”

已在海外工作16年的孙海，2018年加入哈法亚天然气处理厂项目，负责设计和运行工作。孙海介绍，项目建成后，将帮助哈法亚油田每年减少近3万吨二氧化硫排放。同时，经过处理后的干气将输往下游电站，为70万户家庭供电；其生产的液化石油气则能供应约400万户家庭。

孙海表示，天然气项目对技术和安全性要求很高，中企努力在建设过程中引入先进技术。这将是伊拉克历史上首个成规模的油气联动项目。伊方对此高度重视，很多跨国油企也在观望。“我们正全力准备，确保一次点火成功。”

“工程早完工，民众早受益”

“呼经理，我们想赶个工，能借用一下其他作业队暂时不用的喷砂设备吗？”“呼经理，我们吊车进场，需要找一块大钢板”……在哈法亚天然气处理厂项目现场，施工部经理呼天卫的对讲机总是格外“热闹”。作为现场施工负责人，他需要随时解决现场出现的各种问题：设计图纸是否到位，设备材料什么时候到场，施工现场如何协调……

“走，我们去现场转一转。”呼天卫拉着记者，顺着管廊来到项目安防围墙边的一处高地，几条铺设完的管道正等待和围墙内的管道连接。“伴生气和凝液将通过这些管道输送过来处理。”——呼天卫指着其中一条管道介绍道。这些管道连通的就是哈法亚油田地面建设EPCC工程（三期）项目。该项目被评为“2020—2021年度中国建设工程鲁班奖（境外工程）”，近期又荣获中国国家优质工程奖金奖。

哈法亚油田是伊拉克七大油田之一。2018年9月，由中国石油工程建设有限公司承建的哈法亚油田第三座中心处理站高低压“火炬”成功点燃。项目投产以来，已累计外输原油近亿桶，直接经济收入超60亿美元，为提高当地经济和百姓生活水平作出重要贡献。

呼天卫是这一项目的现场施工负责人。对当时的建设场景，他记忆犹新：设计采用20余项国际领先的安全评价技术；使用多专业协同设计平台，全数字化设计，实现安装零碰撞；技术工程师参与监造，确保设备材料质量……借助多种技术与管理创新，项目克服安保形势严峻、原油物性差、清关政策多变等各种困难，提前70天完成建设，工程质量优良。

“每个项目背后都关系着经济民生，工程早完工，民众早受益。”自2008年到海外工作以来，呼天卫大部分春节都在海外度过，“在海外干工程就是这样，有工程任务就要紧着任务来。”

“让当地民众获得更多发展机会”

哈法亚天然气处理厂项目部营地入口附近，有序排列着15个白色储水罐，配合增压泵和管网构成了营地的储水供水系统。

每天晚上，项目部办公室主任成华都会去拍拍储水罐，听听回声，确认水罐里有足够的水，才回宿舍休息。“现在的营地是在哈法亚油田二期项目营地基础上改造的，一些设备和管路已经运行近10年。如果供水管道压力不够，水罐里缺水，得马上解决，不能影响施工人员的用水。”

除了营地内各种后勤相关工作，社区服务也由成华负责。在项目注水增压泵站5号站附近的村庄里，项目部搭起一座便民桥。从前，村里孩子上学都要过一条小河。刚好河上有两条输油管道跨过，孩子们平常就踩着管道过河。管道湿滑，很容易发生坠河事件。项目部了解情况后，第一时间对跨河管道进行改造，安装了护栏和桥板，架起一座小桥。看到记者来，村民贾西姆拿出手机，向记者展示孩子们踩着管道过河的照片和如今从桥上跑着过河的视频。“有了这座小桥，孩子们上学更方便，我们也更安心了。”贾西姆说。

自2019年起，项目部启动了“哈法亚社区友好行动”，至今共走访慰问当地社区近30次，先后赠送防疫物品、修缮小学的木料，以及食品饮料和文具等。与此同时，项目部也通过招聘当地员工、采买当地食材和生活物资等方式为社区发展助力。“我们正在研究如何有针对性地提高当地社区的发展能力。”成华介绍，“这不仅是为了保障项目建设顺畅，也是希望能让当地民众获得更多发展机会。”

《 人民日报 》（ 2023年01月25日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)