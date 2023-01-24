人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

多国报止咳糖浆致儿童死亡 世卫拉响清理问题药品警报

2023年01月24日20:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦1月24日电（记者刘曲）针对近期多国报告有儿童因服用某些非处方止咳糖浆导致死亡的事件，世界卫生组织23日紧急呼吁，各方应“立即采取协调一致的行动”，预防、发现，并应对不合格药物和假药等医疗事件。

　　世卫组织当天在一份声明中说，过去4个月有多国报告了与儿童服用非处方止咳糖浆死亡的有关事件，其中大多数发生于5岁以下幼童。至少有7个国家出现上述病例，其中冈比亚、印度尼西亚和乌兹别克斯坦3国共报告超过300个死亡病例。

　　声明说，目前已证实或被怀疑这些止咳糖浆受到高浓度二甘醇、乙二醇污染，此二者是被用作工业溶剂和防冻剂的有毒化学品，即使少量服用也可能致命，绝不应出现在药品中。截至目前，该组织已确定印度和印度尼西亚的6家制药商与此有关。

　　世卫组织称，这些事件不是孤立的，并呼吁参与医疗供应链的各主要利益方针对受污染药品立即采取协调行动。

　　世卫组织要求，各国一旦发现受污染药品必须将其从市场中清除，同时各国对来自可能受影响国家和地区的相关供应链加强监管，一旦发现不合格产品应立即通知世卫组织，并向公众宣传有关不合格药品的危险和毒副作用。

　　针对药品制造商，世卫组织要求只从合格的供应商处购买医药级辅料，并在收货时和制造成品药前全面检测。此外，所有医疗产品供应商和经销商也须始终检查其药品和保健品是否有伪造迹象。

(责编：宋心蕊、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部