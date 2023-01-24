新华社北京1月24日电 综合新华社驻外记者报道：地标点亮“中国红”、精彩春晚迎兔年、游园赏花迎福回家、中国美食饱口福……中国春节期间，一场场庆祝活动在多国展开，既为中国人民送上新春祝福，也让各国人民沉浸式体验欢乐祥和的中国春节文化。

纽约市地标建筑帝国大厦和世贸中心在20日晚均点亮“中国红”以庆祝兔年春节。这是帝国大厦连续第23年为庆祝中国农历新年亮灯。帝国大厦86层观景平台当天还推出以大红灯笼和中国“福”字为主体的农历新年装饰，吸引不少游人驻足留影。

日本首都东京的地标性建筑东京塔21日晚再次在夜幕中披上喜庆吉祥的“中国红”。今年恰逢《中日和平友好条约》缔结45周年纪念，也是东京塔点亮“中国红”的第5个年头。当天，中日友好人士在东京塔举行点灯仪式。以即将回国的大熊猫“香香”为原型的吉祥物携手小兔子“甜甜”吉祥物亮相，在台上用童声传递出新年祝福。100多名中日儿童手拉手与中国音乐人斯琴格日乐以52种语言共同唱响新歌《你好》。

一年一度规模盛大的迎新春活动“新春花市同乐日”21日在新西兰最大城市奥克兰举行，当地上万名各族裔民众聚集一起，共迎中国春节。新春花市内锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。精彩的中国传统民俗和文化表演以及数百个美食和年货摊位，吸引大批当地民众参加。

在英国，不少民间团体、机构纷纷加入庆祝中国春节系列活动。布里斯托博物馆高级策展人凯特·纽纳姆告诉新华社记者，该馆新春活动已经举办20多年，成为当地“一大盛事”。今年庆新春活动将于1月28日至29日举行。活动期间不仅有舞狮、功夫表演、中国舞蹈展示等项目，博物馆还将展出一块兔形翡翠，象征兔年吉祥。她说，除当地华侨华人、中国留学生，英国民众也特别喜欢到博物馆体验新春庆祝活动，“他们想了解中国、体验中国文化，这对当地人而言是一个分享文化和相互学习的好机会”。

美国迪士尼加州冒险乐园20日开启中国农历新年庆祝活动，让来自世界各地的游客在红红火火的喜庆氛围中领略中国以及亚洲多国文化的魅力。为了庆祝兔年春节，幸运兔奥斯华以及米奇、米妮、花木兰等众多迪士尼影视形象都身着东方色彩浓郁的盛装加入了欢庆行列。“花木兰的农历新年游行”吸引了数以千计的游客夹道争睹；“亲爱的快回家”夜间水秀则采用了著名美籍华人作曲家谭盾的配曲，讲述了一个小灯笼踏上归途与家人团聚的温馨故事。

津巴布韦“春晚”20日晚在首都哈拉雷的一家大剧院与中津观众再次相约，共同庆祝中国春节。流光溢彩的舞台上，身着中式服装的津巴布韦少年在练中国拳，身着非洲传统服装的津巴布韦青年手捧篆书、隶书、楷书、草书、行书等五种字体的大红福字向华人社区拜年，津巴布韦当地歌手“王子”的中国歌曲联唱更是精彩，营造出浓郁的喜庆氛围。

哥伦比亚最具影响力的电视台之一波哥大电视台日前两次播出四川省眉山市歌舞剧院演出的大型诗乐舞《大国芬芳》，反响热烈。哥伦比亚伊瓦格市文化局官员维维亚娜表示，伊瓦格市是著名的音乐舞蹈之乡，《大国芬芳》诗意盎然、浪漫唯美。曾在四川大学留学一年的维维亚娜说：“疫情结束后，我的第一个梦想就是重回四川，去剧场一睹演员的风采。”

由马德里中国文化中心主办的“中华美食节”于兔年春节期间在西班牙首都马德里举行，来到现场的观众们得以体验“舌尖上的春节”。马德里密蒂珂餐馆的厨师现场展示了一道富有特色的广东炒饭——以野生黑米与蔬菜、海鲜烹饪而成的炒饭，令有幸品尝的民众赞不绝口。“中华美食节”活动将一直持续至2月12日。在此期间，来自马德里的13家中餐馆将各自推出“春节特供”套餐，以美食拉近两国人民之间的距离，为2023中西文化旅游年的到来开一个好头。

中国驻马耳他使馆和马耳他戈佐岛圣哈特中学日前共同举办中国读书角成立仪式暨喜迎新春佳节活动。仪式现场气氛热烈，使馆和马耳他中国文化中心精心制作中国农历新年讲解视频，布置了灯笼、对联、福字、中国结、玉兔等兔年新春元素，并邀请嘉宾现场演奏古筝、二胡等民族乐器，烘托出了喜庆热闹的春节气氛，引得现场师生掌声不断。

芬兰赫尔辛基“欢乐春节”活动21日如约而至。在赫尔辛基市中心步行街，大红灯笼高高挂，以兔子为主题元素的冰雕晶莹剔透、美轮美奂，吸引人们驻足观赏、拍照留念。芬兰本地功夫爱好者献上舞龙和舞狮的传统民俗表演，引来现场此起彼伏的掌声与欢呼声，将庆祝气氛烘托得更加浓郁。除了线下活动，赫尔辛基市政府官网和中国春节庆祝活动官网还同步直播了一场精彩晚会，让人们足不出户也能感受喜庆的中国年味。

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