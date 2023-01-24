人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

希腊旅游部长：期待迎接中国游客到来

2023年01月24日15:17 | 来源：新华网
小字号

新华社雅典1月23日电（记者于帅帅 刘叶雨）希腊旅游部长瓦西利斯·基基利亚斯日前在雅典接受新华社记者采访时表示，中国市场对希腊旅游业至关重要，中国游客重返希腊将给当地旅游业带来积极影响。

基基利亚斯表示，希中两国文明历史都极为悠久，中国人民对了解希腊文化和文明很感兴趣。“我们正积极准备欢迎中国游客重返希腊。”

旅游业是希腊国民经济支柱产业之一，产值约占其国内生产总值的四分之一。2022年3月，中希两国在雅典签署一份旅游领域“联合行动计划”，双方将在旅游推介、特色旅游、教育培训、投资、国际和多边等领域开展全方位交流合作，促进两国旅游往来，充分发挥旅游业在推动经济发展、深化两国友好等方面的重要作用。

基基利亚斯说，中国不断优化调整防疫政策、有序恢复公民出境旅游，将促进两国更好推进“联合行动计划”。“希腊十分珍惜中国市场，期待两国在旅游、文化、体育、商业方面开展更多合作。”

基基利亚斯表示，希腊旅游业希望在2023年延续复苏势头，需要进一步开拓中国市场、吸引中国游客。时值中国农历新年，他向中国人民致以节日祝福，表示“非常期待、非常高兴能在希腊迎接中国游客到来”。

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部