新华社雅典1月23日电（记者于帅帅 刘叶雨）希腊旅游部长瓦西利斯·基基利亚斯日前在雅典接受新华社记者采访时表示，中国市场对希腊旅游业至关重要，中国游客重返希腊将给当地旅游业带来积极影响。

基基利亚斯表示，希中两国文明历史都极为悠久，中国人民对了解希腊文化和文明很感兴趣。“我们正积极准备欢迎中国游客重返希腊。”

旅游业是希腊国民经济支柱产业之一，产值约占其国内生产总值的四分之一。2022年3月，中希两国在雅典签署一份旅游领域“联合行动计划”，双方将在旅游推介、特色旅游、教育培训、投资、国际和多边等领域开展全方位交流合作，促进两国旅游往来，充分发挥旅游业在推动经济发展、深化两国友好等方面的重要作用。

基基利亚斯说，中国不断优化调整防疫政策、有序恢复公民出境旅游，将促进两国更好推进“联合行动计划”。“希腊十分珍惜中国市场，期待两国在旅游、文化、体育、商业方面开展更多合作。”

基基利亚斯表示，希腊旅游业希望在2023年延续复苏势头，需要进一步开拓中国市场、吸引中国游客。时值中国农历新年，他向中国人民致以节日祝福，表示“非常期待、非常高兴能在希腊迎接中国游客到来”。

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