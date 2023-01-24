驻瑞典大使崔爱民出席旅瑞侨胞春节联欢活动

人民网斯德哥尔摩1月22日电 （记者殷淼）22日，中国驻瑞典大使崔爱民出席瑞典青田同乡会新春团拜会及瑞典中文母语教育协会和行知学堂主办的第八届斯德哥尔摩儿童春晚，向侨胞们拜年并发放新春暖心包，送上节日的问候和祝福。

在青田同乡会新春团拜会上，崔爱民大使同旅瑞主要侨团负责人和来自祖国内地、香港、台湾的旅瑞华侨华人代表近百人共庆新春。

崔爱民表示，春节是中华民族最重要的传统节日，寄托了团团圆圆、和和美美的愿望与祝福，预示着崭新的开始和美好的希望。崔大使介绍了过去一年祖国经济社会发展情况，表示有关成绩来之不易，是海内外中华儿女齐心协力、团结奋斗的结果。广大旅瑞侨胞大力推动中瑞友好和各领域务实合作，积极开展反“独”促统活动，关心支持祖国和家乡建设，勤奋打拼追求美好生活，展现了侨胞们的情怀、境界和风采。新时代新征程上，中国将以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，以高质量发展和高水平开放为世界各国提供发展新机遇，为侨胞们干事创业提供更多机会和舞台。希望大家戮力同心，以实干开创更加美好的未来，为展现真实、立体、全面的中国，为促进中瑞民心相通和民间友好发挥更大作用，谱写出同心共圆中国梦的新华章。

瑞典青田同乡会名誉会长叶克雄、会长夏海栋等侨胞们感谢崔大使在春节当天和大家一起过年，表示红彤彤的礼包给新年带来了开门红的好彩头。大家将发扬爱国爱乡、团结互助的优良传统，乡梓情浓谋发展，携手共圆中国梦。侨胞们品尝家乡菜，聆听故乡曲，畅叙同胞情，在喜庆的气氛中共同祝福伟大祖国繁荣昌盛、国泰民安。

同日，崔爱民大使还出席了第八届斯德哥尔摩儿童春晚。大使夫妇饶有兴致地与孩子们共同绘写福字，介绍春节民俗和贴福字的来历，并与观众们一起欣赏了孩子们精彩的文艺演出。崔大使在讲话中，祝贺晚会取得圆满成功，感谢所有台前幕后的小朋友们和大朋友们的倾情奉献。崔大使表示，行知学堂等中文学校克服各种困难，全面恢复线下教学，为孩子们学中文、讲中文、爱中文营造良好环境，受到广大侨胞欢迎。华文教育是海外侨胞的希望工程、民生工程和留根工程。希望大家再接再厉，让孩子们在宽松、舒适的氛围里成长为健康向上、品学兼优、融通中外、可堪重任的栋梁之才，不断传承与传播中华文化，树立并维护中国人的良好形象，加深中瑞两国民众相知相亲，增进中瑞两国文化交流互鉴。大使馆将继续重视和支持瑞典华文教育事业，为孩子们学习中文和中华文化创造更多更好条件。崔大使表示，随着国内生产生活加快恢复正常，经济社会活力和潜能将充分释放，中瑞两国各领域交往和合作将更加活跃，希望广大侨胞发扬优良传统和作风，积极推动中瑞两国友好合作关系发展，为中华民族伟大复兴多做贡献。

演出现场音乐悠扬、舞蹈优美、童声清亮、相声诙谐、舞台剧精彩，充满了欢歌笑语，给广大旅瑞侨胞带来了温暖、快乐和活力，激发了大家对新年的美好憧憬和向往。全场演员和观众合唱的《我和我的祖国》，将晚会推向高潮。

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