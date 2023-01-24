哥伦比亚举办兔年春节庙会 节日气氛浓郁

人民网里约热内卢1月23日电 （记者吴杰）硕大的吉祥兔、精致的八角亭、上千盏红灯笼将绿草如茵的93公园装扮一新，格外喜庆。当地时间1月22日，农历大年初一，中哥两国逾万民众开启由哥伦比亚－中国投资贸易商会主办的庙会之旅。中国驻哥伦比亚大使蓝虎、哥中商会主席隆德罗斯、哥驻华大使卡布雷拉及哥政府、议会、商学界及媒体友人、中资企业代表和旅哥华侨华人同胞等出席开幕活动，共迎中国农历癸卯新年。

蓝虎表示，过去的一年意义重大，崭新的一年充满希望。今天的活动是新冠疫情后在哥举办的首次庙会活动，感谢主办和承办单位及支持方的共同努力，让“欢乐春节、温暖迎春”的烟火气回归哥伦比亚。今年正逢中国农历癸卯兔年，在中国传统文化中，兔是机敏、智慧和好运的象征。我们愿与哥民众及在哥中国同胞共同分享新年的喜悦和对未来的美好期盼。祝愿两国国泰民安，人民幸福！相信在两国政府和人民的共同努力下，中哥双边关系和伟大友谊将在新的一年里翻开崭新的一页。

隆德罗斯表示，哥中商会及哥中友好组织始终致力于让更多的哥伦比亚民众了解中国文化、美食、风俗、语言，希望在场的每个人都能在庙会中感受到中华文化的魅力，希望每一个中国朋友今天都能感受到如在家乡的欢乐和温暖。

卡布雷拉表示，1963年，少年时期的我在中国第一次参加了春节庙会，当时那个蕴含传统文化的庆典让我难以忘怀。时隔60年的今天，这个充满欢乐与喜庆的节日再次来到哥伦比亚，令人感慨万千。作为驻华大使，我将致力于促进中哥两国友好关系，祝愿两国合作迈上新台阶。

“虎年已去春风暖，兔岁乍来喜气浓。”波哥大93公园，春风和煦，人气鼎盛，烟火气息浓郁。成千上万的民众，一大早就拥到庙会举办地点，感受中华优秀传统文化。他们现场目睹中国兔年春节的风采：十米长龙穿梭起舞、盘旋翻腾；双人舞狮神态可爱、威武雄健；太极拳术柔和缓慢、轻灵圆活；剑术表演潇洒飘逸、刚柔相济。

据中国驻哥伦比亚文化参赞朱晓燕介绍，众多来宾亲身参与体验中华文化。公园中央人们跟随老师的动作，练起了一个个武术招式；书法摊旁人们簇拥在孔院老师的身边，等待着属于自己的中文名字；食品摊前人们排起长队，等待一品中华美食。庙会现场洋溢着浓浓的中国年味。驻哥中资企业展位大受欢迎，来自中国的优良产品、优质服务和精妙设计在庙会上绽放异彩，引起游客浓厚兴趣，有不少来宾合家登上中国新能源车，感受着新生活的快乐，体验中国进步带给世界的变化。

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