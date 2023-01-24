人民网记者 吴杰 陈一鸣

铁塔高耸、钢架林立、电线密布、机声隆隆……

春节期间，记者从巴西里约热内卢市区驱车近3个小时，来到山峦环抱的一处大型供电设施——巴西美丽山特高压直流输电二期项目里约换流站。该项目由中国国家电网公司投资建设运营，线路总长约2500公里，将电力从巴西北部的美丽山水电站输送到巴西东南部，跨越该国5个州，可以满足约2200万人口的用电需求。里约换流站和欣古换流站分处线路两端，它们将直流电转换为交流电，是美丽山特高压直流输电二期项目运行的“心脏”。

春节期间，记者从巴西里约热内卢市区驱车近3个小时，来到山峦环抱的一处大型供电设施——巴西美丽山特高压直流输电二期项目里约换流站。美丽山特高压直流输电二期项目由中国国家电网公司投资建设运营，线路总长约2500公里，将电力从巴西北部的美丽山水电站输送到巴西东南部。 人民网记者 陈一鸣摄

铁塔高耸、钢架林立、电线密布、机声隆隆……里约换流站和欣古换流站分处线路两端，它们将直流电转换为交流电，是美丽山特高压直流输电二期项目运行的“心脏”。图为里约换流站。人民网记者 陈一鸣摄

里约换流站运维主管许鸿飞对记者表示，他在里约换流站的日常工作，就是巡视大型设备的运维进展、查看设备运营状况，与巴西员工交流运行维护信息、向巴西控股公司总部作汇报。里约换流站位于群山深处，中方员工平时住在邻近的小城帕拉坎比，到换流站需要半小时车程。他们上下班的必经之路都是崎岖的小路，车辆只能在飞扬的尘土、积水的洼地间颠簸前行。

运维主管许鸿飞在里约换流站的日常工作是巡视大型设备的运维进展、查看设备运营状况，以及与巴西员工交流运行维护信息、向巴西控股公司总部作汇报。图为徐鸿飞在集控室里与巴西员工交流设备运维情况。 人民网记者 陈一鸣摄

“这样的环境我们都已经习惯了。”许鸿飞介绍，他在里约换流站、欣古换流站都工作过。“在欣古那边工作更为艰苦，上下班要驱车、乘轮渡，每天往返上百公里。从那里前往里约总部更不容易，不仅要长途乘车，还要转3次飞机。”

上下班路途奔波，节假日在岗工作，是海外中国员工工作状态的缩影。“我来巴西工作5年，已经在这里度过了4个春节。”许鸿飞说，“换流站昼夜运转，节日期间值守岗位很正常，即便休息时也要处于待命状态。作为在海外工作的中国人，我有为国争光的责任感。”

“敬业是一种习惯，坚守是一种责任。”国家电网巴西控股公司董事长常忠蛟表示，“巴西美丽山特高压直流输电项目为巴西经济社会发展提供坚强的电力保障。节日期间坚守岗位，是确保当地用电的日常工作的一部分，我们的员工义不容辞。”

里约换流站运维主管许鸿飞（左）来巴西工作5年，已经在这里度过了4个春节。图为许鸿飞与新近来到里约换流站工作的同事郭紫昱（右）一起查看设备运维进展。人民网记者 陈一鸣摄

“这里的中国员工非常努力，工作起来非常认真。”曾在天津大学留学的巴西青年工程师凯奥·桑托斯对我们说起他的中国同事时赞不绝口，“我希望我也能像他们一样！”

(责编：贾文婷、杨牧)