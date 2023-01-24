2023“欢乐春节”中泰互致新春贺辞活动在曼谷举行

人民网曼谷1月22日电 （赵益普、赵以纯、李百加、景超平、李源欣）1月22日农历大年初一晚，泰国曼谷唐人街耀华力路热闹非凡，春节庙会摊位以及身着红色节日服饰的泰国民众和各国游客，让唐人街成了“中国红”的海洋。由中国驻泰国大使馆、泰国旅游和体育部、泰国国家旅游局等共同主办的2023“欢乐春节”中泰互致新春贺辞活动在此举行，中国驻泰国大使馆临时代办杨欣、泰国旅游和体育部长皮帕、泰国国家旅游局长育他沙等出席活动。

活动现场，杨欣和皮帕代表中泰双方向两国人民拜年。杨欣在贺辞中向长期以来为“欢乐春节”庆祝活动倾注心力的泰国公主诗琳通表达崇高敬意和诚挚祝福。杨欣表示，泰国2023“欢乐春节”系列活动开启了中泰命运共同体建设充满活力的新一年，成为中泰友好关系发展万象更新、百舸争流的新开端。

皮帕在新春贺辞中表示，春节是泰中两国人民世代相传的文化传统，是亲如一家的泰中人民阖家团圆、共庆佳节的重要时刻。“2023年是泰中建交48周年，也将是两国繁荣发展的良好开端。今年的‘欢乐春节’意义非凡，预示着泰中两国人民将‘亲上加亲’，永续传承泰中特殊情谊。”

随后，现场播放了诗琳通公主专门录制的祝福视频。诗琳通身着印有亲手绘制“玉兔呈祥”图案的红衣，向中泰人民送来农历兔年的新春祝福，并用中文拜年：“春节快乐”。

随后的文艺表演将现场气氛推向高潮。传统潮汕舞火龙一边戏珠，一边躬身摇尾，从口中喷出七彩光焰，点亮夜空。活动特邀嘉宾、来自中国香港的米雪、任达华、胡慧冲等知名演员，用泰语、普通话、广东话向泰国人民与各国游客送去新春祝福。最后，来自泰国曼谷的摇滚乐队“纸飞机乐队”（Paper Planes）演唱歌曲，之后向现场观众介绍并送出兔年“欢乐春节”吉祥物。

作为2023泰国“欢乐春节”系列活动之一，“欢乐春节”互致新春贺辞活动点燃了大年初一的曼谷唐人街。各国游客汇集在流光溢彩的耀华力路，观看舞龙、舞狮表演，在瑞兔主题表演与彩灯装饰前拍照打卡，在中国传统文化展位体验绘制京剧脸谱、中药配制等活动。彩灯之下，身着汉服、孙悟空服饰的中华文化爱好者与游客们纷纷合影。在乐声与鼓点中，耀华力路处处洋溢着中国新年的喜庆氛围。

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