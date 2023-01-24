驻里约热内卢总领馆举办“2023欢乐春节”主题活动

人民网里约热内卢1月22日电 （记者毕梦瀛）当地时间1月22日，驻里约热内卢总领馆于大年初一举办“2023欢乐春节”主题活动。活动以“线上+线下”融合方式进行，中巴各界代表将出席活动，共同欣赏中巴歌舞表演、舞龙舞狮、汉服秀等精彩节目。

田敏总领事在开幕式致辞中指出，2023年，中国和巴西都各自开启了新的发展阶段，两国作为东西半球最大发展中国家和重要新兴经济体，拥有广泛的合作前景。中巴友好已结出丰硕果实，中巴互利合作符合两国和两国人民根本利益，也有利于维护地区和世界和平与稳定，促进共同发展繁荣。国之交在于民相亲，中国驻里约热内卢总领馆将继续积极鼓励和推动中国侨胞当好民间使者，传播中华优秀传统文化，丰富里约文化之都的底色，让巴西民众认识了解一个更加真实鲜活的中国，进一步增进两国人民的传统友谊。

2016年10月，在蒂娅茹议员的推动下，里约州议会通过法案，正式将中国春节列为里约州官方节日，里约侨胞和里约人民从此拥有了一个共同的节日。田敏总领事说，这是中巴两国人民友好情谊的体现，是两国文化深入交流互鉴的体现，也是中巴两国全面战略伙伴关系全面深化的体现。

这次活动是疫情以来里约总领馆在线下举办的规模最大的春节庆祝活动，里约中资企业、里约各大侨团、机构以及巴西各界人士积极参与，贡献了丰富多彩的节目和文化体验活动。“2023欢乐春节”主题活动通过抖音和YouTube频道同步直播，吸引不少观众与中巴人民云端共庆新春。

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