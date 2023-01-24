兰布卡总理夫妇与当地儿童欢度春节一家亲。斐济中国文化中心供图

人民网堪培拉1月23日电 （记者陈效卫）1月22日晚，中国驻斐济使馆、斐济中国文化中心和斐济侨社联合举行了2023年欢乐春节联欢会。斐济新任总理兰布卡及夫人、十余位斐济新政府的部长、中国驻斐济大使馆临时代办王旭光、斐济中国文化中心主任韩小燕、驻斐济机构代表和中资企业代表、华侨华人代表约500人出席活动。

中华传统舞狮表演和斐济民族战舞表演铿锵有力，欢迎兰布卡总理及夫人步入会场。晚会礼宾为总理夫妇和王旭光代办佩戴了斐济传统最高礼仪的花环，为十余位部长级来宾佩戴了欢乐春节红丝巾。

兰布卡发表了长篇致辞，盛赞世界第二大经济体的中国所取得的进步以及华侨华人和中资企业多年来为斐济发展所做出的贡献，强调斐济需要向强大的中国学习，中国是斐济不可或缺的伙伴。兰布卡对自幼认识一些中国好友而感到自豪，表示斐济是一个多民族的国家，中华文化是斐济不可缺少的一部分。

王旭光在致辞中首先感谢了总理和新政府的各位部长在百忙之中参加中国传统春节活动庆典，特别是总理出访基里巴斯回国后直接来到欢乐春节晚会现场。王旭光表示，华人来到斐济已有170多年的历史，已成为该国多元文化和多民族社会不可或缺的一部分，更是中斐两国间友谊的纽带。王旭光强调指出，中国是斐济的第三大贸易伙伴、主要投资来源国和旅游客源国之一，斐济近日被列入中国首批开放的20个出国旅游目的地国，深刻体现了两国间的特殊友谊。中国政府愿意帮助斐济在农业、渔业、减贫、应对气候变化、防灾减灾等诸多领域做更多工作，愿意通过密切的合作，为斐济人民带来更多实实在在的利益。

2023斐济欢乐春节晚会演出节目既有中斐两国青年合作演出的中国传统扇子舞和筷子舞，也有太平洋岛国民间传统舞蹈。现场掌声不断，欢声笑语汇聚成一片欢乐春节的海洋。

(责编：贾文婷、杨牧)