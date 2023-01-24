人民网堪培拉1月22日电 （记者陈效卫）1月21日晚，中国驻基里巴斯使馆在使馆院落举办春节招待会。基里巴斯总统马茂夫妇、议长里特夫妇、副总统托阿图夫妇、代理大法官特斯罗夫妇、多位内阁部长和议员、驻基使团、在基华侨华人、中国援基项目专家组和医疗队、中资企业及社会各界代表等近300人欢聚一堂，共贺农历兔年新春。这是时隔两年后，使馆再次举行线下春节招待会，盛况空前。

中国驻基里巴斯大使唐松根首先向全体来宾致以诚挚的新春问候。唐松根表示，感谢基政府和各界朋友对中基关系发展的鼎力支持，感谢在基华侨华人、专家组和中资企业为中基友谊所做贡献，希望他们继续积极推动中基合作和友好交流。

唐松根大使致辞。驻基里巴斯大使馆供图

唐松根表示，过去一年是中国取得伟大发展成就之年，是基里巴斯不断实现自身发展之年，也是中基关系迅速发展之年。中方将继续本着平等相待、相互尊重、合作共赢、开放包容四项原则，在各领域加强与基方合作，不断提升双边关系，为两国人民带来更多福祉。兔在传统中国文化中象征敏捷、和平与繁荣，符合基人民善良、爱好和平的民族和文化特性。祝愿各位新年身体健康、工作顺利、阖家欢乐、心想事成。

马茂总统在致辞中表示，很高兴参加2023年中国农历新年的盛大庆祝活动，并向中国驻基里巴斯使馆及中国外交部辛勤工作的同事们致以新年最美好祝愿和衷心感谢。马茂表示，期待两国在2023年继续开展更多合作，为我们的国家和人民谋取幸福和带来福祉，相信2023年必将成为充满新希望的一年，并祝愿中国更加繁荣昌盛，祝愿中国人民和在基华人幸福安康，兔年大吉。

招待会上，马茂总统和唐松根大使共同为舞狮点睛，使馆和基方主持人、当地歌手演唱多首中文歌曲，中文教育顾问同基学生一道表演中国传统舞蹈《礼仪之邦》，华侨华人献上舞龙舞狮表演，华人儿童和使馆外交官子女向宾客展示拜年作揖等春节习俗，使馆外交官和中资企业人员表演的基里巴斯特色舞蹈将现场气氛推向高潮。基方宾客还饶有兴趣地观看中国厨艺展示，品尝中国厨师精心制作的美食。活动全程及现场布置突出展现中基文化交流融合、中基两国共贺中国新年，现场宾客喝彩阵阵，流连忘返。

基里巴斯青年学生表演当地特色舞蹈。驻基里巴斯大使馆供图

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