1月22日，中国农历癸卯兔年正月初一，中国驻葡萄牙使馆、里斯本市政府等单位共同主办的2023年葡萄牙“欢乐春节”招待会及新春音乐会在里斯本东方博物馆成功举办。驻葡萄牙大使赵本堂、葡国际化国务秘书克鲁斯、葡旅游事务国务秘书法曾达、里斯本市长莫埃达斯、葡萄牙中华总商会会长蔡文显和葡萄牙政府、议会、文化界、旅游界、商界、学界、媒体等各界代表及驻葡使节、华侨华人、中资企业、留学生代表等近400人齐聚一堂，欢庆2023年“欢乐春节”。

赵本堂大使致辞表示，2022年对中国来说是极不平凡的一年，党的二十大选举产生了以习近平同志为核心的新一届党中央，对新时代党和国家事业发展作出了科学完整的战略部署，提出了实现中华民族伟大复兴的中国梦，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。2022年同样是中葡关系史上重要一年，两国元首多次互致信函，为中葡关系发展作出了战略指引。一年来，中葡政治互信不断深化，各领域务实合作成果丰硕，人文交流多姿多彩。

赵大使指出，自2014年以来，驻葡使馆已连续举办9届葡萄牙“欢乐春节”活动。9年间，葡萄牙“欢乐春节”逐步成为在葡展示、推广和弘扬中华优秀传统文化的知名品牌，也为葡萄牙民众进一步了解真实立体全面的中国打开了一扇重要窗口。相信中葡人文交流将持续发展，两国人民友谊不断巩固。

葡旅游事务国务秘书法曾达、里斯本市长莫埃达斯在致辞中祝贺2023年葡萄牙“欢乐春节”活动成功举办，高度评价两国500多年的文化交往史，充分肯定葡中文化和旅游合作取得的丰硕成果。一致表示，坚信2023年葡中文化和旅游交流会进一步加强，愿立足各自岗位，为“欢乐春节”活动以及葡中文化和旅游务实合作提供坚定支持。

新春音乐会以中国红为基调，随处可见的“欢乐春节”兔年吉祥物更为现场增添了浓厚节日喜庆氛围。著名华人小提琴家钞彬和少年钢琴演奏者武泽明同里斯本室内乐团联袂演绎《春节序曲》、《茉莉花》、《我爱你中国》以及《肖邦练习曲》、《里斯本姑娘》等中葡音乐佳作，激荡起中葡文明互鉴、民心相通的情感共鸣。

演出结束后，现场观众流连忘返，掌声经久不息，赞扬“欢乐春节”新春音乐会的高规格、高质量、高水平，衷心祝福中葡友好代代相传，中国繁荣昌盛。里斯本市长通过个人推特发文盛赞“欢乐春节”活动和新春音乐会。多家中葡主流媒体对“欢乐春节”活动进行了热烈报道。

（来源：中国驻葡萄牙大使馆微信公众号）

(责编：贾文婷、崔越)