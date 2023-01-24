2023年1月20日，驻葡萄牙大使赵本堂出席驻葡萄牙使馆和波尔图市政府共同举办的2023年葡萄牙北部“欢乐春节”活动。葡萄牙卫生部长皮萨罗、波尔图市长莫雷拉、葡萄牙国会议员、波尔图市政府官员、华侨华人、中资企业和留学生代表等约300人出席活动。

赵本堂大使首先向所有来宾致以新春祝福，表示“欢乐春节”迄今已在葡萄牙举办了9年，是中葡两国文化交流、文明互鉴的盛会，成为在葡展示、推广和弘扬中华优秀传统文化的知名品牌，也为葡萄牙民众进一步了解真实立体全面的中国打开了一扇重要窗口。赵大使回顾了2022年中国发展取得的成就和中葡关系取得的进步，强调过去的一年，是中国共产党和国家历史上承前启后的重要一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党的二十大胜利召开，为全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴擘画了宏伟蓝图，为解决人类面临的共同问题贡献中国方案，为变乱交织的世界提供了宝贵的确定性和稳定性。赵大使表示，驻葡萄牙使馆将与葡萄牙各界携手努力，推动两国长期稳固的友好关系不断发展，推动中葡各领域务实合作不断向前，推动中葡全面战略伙伴关系迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。

莫雷拉市长在致辞中高度评价旅葡华人华侨对波尔图经济社会发展所做贡献，肯定了中华文化在当地的重要影响。表示很高兴与中国人民一起欢庆新年，兔子寓意幸运、生机，祝愿旅葡华人华侨事业繁荣昌盛，希望两国人民友好关系持续发展，并用中文送上新春祝福。

侨领代表纷纷表示，多年来旅葡侨胞与当地人民互爱互助，建立了深厚友谊。此次活动让远离家乡的旅葡侨胞感受到了祖国的温暖和关爱，期待把中华民族迎接春天的美好期待与葡萄牙人民共享。

一场东西合璧的精彩文艺演出将活动推向高潮。在热闹的锣鼓声中，舞狮队率先开场。葡萄牙东方概念中华文化协会、欧诺学院、博雅学堂等演出单位载歌载舞，民乐演奏、歌曲演唱和舞蹈表演优雅大气，尽显东方气韵。葡萄牙功夫协会带来的武术表演行云流水、刚柔并济。籍晓岚、马丁等中外艺术家倾情演唱的歌曲引发观众共鸣，气氛热烈，掌声不绝。

CNN葡萄牙频道（CNN Portugal）、视野周刊、快报（Expresso）、每日新闻（Jornal de Notícias）、波尔图电视台（Porto TV）等葡萄牙主流媒体对活动进行了积极热烈的报道。

（来源：中国驻葡萄牙大使馆微信公众号）

(责编：贾文婷、崔越)