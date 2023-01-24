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俄罗斯降低与爱沙尼亚外交关系级别 拉脱维亚宣布将召回驻俄大使 

2023年01月24日09:29 | 来源：新华网
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新华社莫斯科1月23日电（记者刘恺）俄罗斯外交部23日发表声明，宣布将与爱沙尼亚的外交关系降至临时代办级。

根据俄外交部网站公布的声明，俄外交部当天召见爱沙尼亚驻俄大使，就爱方的行为提出严正抗议，并要求爱沙尼亚大使于2月7日离开俄罗斯。

俄方称，目前爱方采取了新的对俄不友好举动，即大幅缩减俄驻爱大使馆人员规模，这表明其坚持走破坏两国关系的路线。

据波罗的海通讯社报道，爱沙尼亚外长雷恩萨卢23日表示，爱沙尼亚已知悉俄罗斯关于降低与爱外交关系级别的决定。基于外交对等原则，俄罗斯驻爱大使也将于2月7日离开爱沙尼亚。

1月11日，爱沙尼亚政府决定在2月1日前将俄罗斯驻爱使馆人员减半，称此举是为确保两国外交使团的工作人员数量对等。

另据拉通社报道，拉脱维亚外交部长林克维奇斯23日在其社交媒体账号上表示，鉴于乌克兰局势，拉脱维亚将于2月24日召回其驻俄大使，将拉脱维亚与俄罗斯的外交关系级别降至临时代办级。（参与记者：李德萍、郭群）

(责编：贾文婷、崔越)

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