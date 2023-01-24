欧阳玉靖

春节是阖家团圆、辞旧迎新之时。马来西亚有超过680万华人，占其全国人口总数的20%以上。春节是马来西亚的法定节假日，也是当地华人心中最重要的节庆。每年春节临近，马来西亚到处洋溢着喜庆气氛和浓浓年味，大街小巷张灯结彩，各色年货琳琅满目，贺岁歌曲不绝于耳。

在马来西亚，送年饼、送年柑、舞龙舞狮、二十四节令鼓等是过年的重要习俗。独具特色的“捞鱼生”尤其让人印象深刻。亲朋好友围站桌前，用长筷将七彩鱼生高高捞起，同时高喊“兴”“旺”“发”等吉祥话，寄托对来年的美好祝福。尽管各国节日习俗不尽相同，但辞旧迎新、关爱家人、感恩祈福的心情是相通的。

日前，在中国驻马来西亚大使馆举办的癸卯年新春招待会上，旅马华侨华人、中资企业和留学生代表以及马来西亚各界朋友欢聚一堂，畅叙友情。马来西亚外长赞比里发表热情洋溢的讲话，用马来谚语“相互扶持”和中国成语“同舟共济”来形容两国的友好关系，还用中文送上祝福：“恭喜发财、新年快乐、万事如意！”

2023年是中马建立全面战略伙伴关系10周年。在两国领导人亲自关心和战略引领下，中马高质量共建“一带一路”硕果累累，“两国双园”、东海岸铁路等旗舰项目顺利推进，民心相通不断走深走实，中马友好越发深入人心。如今，中马旅游合作迎来新机遇。近期，马来西亚政府宣布在该国各大国际机场专门设立中国旅客沟通协调处，安排熟悉中文的工作人员提供协助。有旅游网站统计，马来西亚位列中国游客春节出境游目的地前五名。中马旅游合作未来可期。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。中国正在全面建设社会主义现代化国家的新征程上阔步前行，必将不断以中国新发展为世界提供新机遇，为维护世界和平、促进共同发展贡献重要力量。

以心相交者，成其久远。相信中马两国将继续携手并肩，朝着构建中马命运共同体大方向共同努力，推动双边关系迈上新台阶，让中马友谊不断焕发新的光彩。

（作者为中国驻马来西亚大使）

《 人民日报 》（ 2023年01月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)