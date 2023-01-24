1月22日，泰国曼谷唐人街举行2023“欢乐春节”中泰互致新春贺辞活动。图为活动现场。

泰国国家旅游局供图

金虎辞旧岁，瑞兔迎新春。在中国农历兔年到来之际，许多国家举办丰富多彩的活动，欢庆农历新春。从传统的舞龙舞狮，到东西方名曲新绎；从川剧变脸绝活，到别出心裁的龙舟竞渡……到处都是欢乐喜庆的现场，搭建了纽带桥梁，促进了文化交流。

1月16日，德国柏林中国文化中心装饰一新，高挂的大红灯笼洋溢着浓浓的年味儿。“欢乐春节”庆典音乐会暨“民族盛装”图片展开幕式在这里隆重举行，拉开了柏林2023年“欢乐春节”系列庆祝活动的序幕。中德两国音乐家共同演奏了14首脍炙人口的东西方音乐作品，现场听众沉浸其中。“非常精彩！”——德国民族音乐学家拉斯—克里斯蒂安·科赫对本报记者表示，演出极具中国传统文化特色，给他留下了深刻印象。当晚，“民族盛装”图片展同时开幕，中国56个民族各美其美、美美与共的多彩和谐风情令人驻足流连。雅致的汉服、华丽的苗族头饰、精致的彝族刺绣……绚丽的传统服饰，折射出中华民族文化艺术宝库的斑斓色彩。

传统潮汕舞火龙一边戏珠，一边躬身摇尾，从口中喷出七彩光焰，点亮夜空。1月22日，在泰国曼谷唐人街耀华力路，2023“欢乐春节”中泰互致新春贺辞活动隆重举办。红红火火的春节庙会摊位、充满兔年新春文化元素的舞台、喜庆热闹的乐声和鼓点……耀华力路处处洋溢着节日气氛。曼谷市民和各地游客聚在一起观看舞龙舞狮表演，在彩灯和瑞兔主题装饰前拍照打卡，在中国传统文化展位体验绘制京剧脸谱、中药配制等丰富多彩的活动。

1月20日，在法国巴黎举行的一场舞龙舞狮表演吸引了众多市民的目光。伴随着热闹的锣鼓声，6名少年舞动“长龙”，4头“狮子”欢腾跳跃，还有一只憨态可掬的兔子人偶在人群中起舞，同观众热情互动。人们纷纷拍照留念、欢呼鼓掌，现场成为欢乐的海洋。春节期间，巴黎多个区还将举办舞龙舞狮表演、彩妆大游行、中国美食节等一系列庆祝活动。

绘有“欢乐春节”元素的电车成了匈牙利布达佩斯街头亮眼的移动景点。耀眼的中国红、金色的长城、身着唐装灵动活泼的卡通兔，彰显中国春节的浓浓韵味……1月20日，布达佩斯市中心的奥丽购物中心张灯结彩，主题为“玉兔迎春，跃动布达”的线下体验活动在这里举行。文化艺术表演、民俗风情展示、中国年货节等活动内容丰富、互动性强，受到当地民众的热烈欢迎。

1月17日，世界知名滑雪胜地瑞士少女峰专门为中国游客准备的“兔年惊喜”——冰雕兔正式亮相。为迎接春节，少女峰缆车起始站也早早布置起兔年装饰和红灯笼，冰雕兔则选在欧洲海拔最高的火车站“少女峰—欧洲屋脊”旁的冰川上展示。工作人员介绍，他们还准备了很多中国元素的欢迎方式，迎接中国游客的到来。

伴随着阵阵鼓点，船桨有节奏地上下翻飞，披红的龙头浮沉争流……1月15日，“2023新年龙舟赛”在阿根廷布宜诺斯艾利斯举办。精彩激烈的角逐吸引人们纷纷驻足岸边，摇旗呐喊，拍照留念。浪花声、鼓声、掌声和助威声此起彼伏，一派喜庆热闹。本次比赛吸引了阿根廷全国21支队伍近200名龙舟运动员参加。赛前，阿根廷奥委会主席马里奥·莫奇亚依照中国传统为龙舟“点睛”，寓意平安吉祥。

高挂枝头的红灯笼、此起彼伏的锣鼓声、灵动绚丽的龙狮舞……1月20日，巴拿马2023年全国春节庆祝活动正式拉开帷幕。在巴拿马城海滨大道世纪广场，两只“瑞兔”手持红色福字和鞭炮展开幕布，与四周悬挂的红灯笼、油纸伞、中国结一起构成绚丽的拍照墙，吸引路人驻足拍照。此外，巴拿马多地还将举办全球华人春晚、烟花庆典、贺岁电影节、风筝节、龙舟大赛等活动。巴拿马副总统卡里索·哈恩在开幕式上致辞说，170年来，优秀的中华文化在巴拿马大地生根发芽，华人勤劳肯干的工作态度深深影响巴拿马社会。举办全国春节庆祝活动是深化巴中关系、推动巴中文化交流的好机会。

摩洛哥哈桑二世大学孔子学院于1月18日举行中国兔年春节联欢会，孔子学院学生和中文爱好者联手献上了一台精彩的主题演出。曾在四川成都留学的摩洛哥小伙木哈表演的川剧变脸绝活《变变变》令人耳目一新；群舞《采薇》和独舞《长安啊》轻盈流转，尽显柔美；学生自编自演的相声《洋口令》诙谐幽默，展现了文化交融的魅力。哈桑二世大学副校长穆斯塔法·利辛得表示，摩中友谊源远流长。以孔子学院为平台，通过语言学习和文化交流活动，摩洛哥民众将更好地了解中国，爱上中国。

1月18日，荷兰海牙中国文化中心举办2023“欢乐春节”活动暨中荷青少年艺术交流展。180名中荷青少年创作的260幅画作挂满大厅墙壁，精美的艺术画作和浓浓的中国年味儿让观众流连忘返。展览以“我爱我家”为主题，反映了孩子们对美好家园的向往。在活动现场，中荷友人互道祝福，品尝热气腾腾的饺子，感受浓浓中国年味儿。荷中友好协会主席克纳彭表示，中国农历新年期间，各种庆祝活动在海牙火热举行。艺术是促进对话、沟通的桥梁，希望未来有更多荷中文化艺术交流活动，增进两国人民友谊。

中国驻菲律宾大使馆1月16日在马尼拉举办新春招待会。现场还设置有“新时代中国的非凡十年”图片展、展示中国春节特色的“春节角”和展示中菲人文交流成果的“人文驿站”。菲律宾总统马科斯在视频贺辞中表示，华人群体是菲律宾社会的一部分，参与创造了菲律宾的历史文化，巩固了国家的团结纽带。兔年是充满希望、健康与繁荣的一年。希望兔年给大家带来好运、欢乐与和谐。

1月21日，在缅甸仰光，缅华侨界春节篮球友谊赛在中企援建的杜瓦纳体育馆进行。赛后，一系列新春庆祝活动在体育馆内举行。缅华妇女协会等团体表演了中国民族舞蹈《欢乐中国年》、中国民乐合奏《梁祝》、古筝独奏《好春光》等节目，缅甸歌手演唱了《甜蜜蜜》等中文歌曲，气氛轻松友好。缅甸国家管理委员会主席敏昂莱来到现场观看并送上新春祝福。

中国驻美国大使馆1月17日举办2023年新春招待会暨中华美食之夜，美国各界嘉宾近800人出席现场活动。招待会上，中美两国艺术家表演了《草原之歌》《老朋友》《达坂城的姑娘》以及川剧变脸等文艺节目。此外，现场还搭建了特色美食展台，吸引了大批来宾前来品尝北京烤鸭等中华特色美食。

（本报北京、柏林、华沙、巴黎、曼谷、布宜诺斯艾利斯、迪拜、仰光、华盛顿1月23日电 记者杨一、张慧中、于洋、禹丽敏、刘玲玲、赵益普、姚明峰、管克江、李秉新、李志伟）

《 人民日报 》（ 2023年01月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)