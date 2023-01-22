2023年“欢乐春节——中国文化庙会”开幕式在莫斯科举行

人民网莫斯科1月21日电 （记者隋鑫、肖新新）1月20日，由中国文化和旅游部、中国驻俄罗斯大使馆联合主办的“欢乐春节——中国文化庙会”开幕式在莫斯科阳光酒店隆重举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯文化部长柳比莫娃、俄中友协第一副主席库里科娃、俄罗斯无任所大使巴尔斯基以及来自文艺、教育、科技、经济、媒体等俄社会各界代表共500余人参加活动。

张汉晖在致辞中表示，春节是中华民族最隆重、最喜庆的传统节日。此次举办“欢乐春节——中国文化庙会”的目的就是希望借助春节的契机，与俄罗斯朋友们共同分享节日的快乐和幸福，共同领略文化的丰富与多彩，共同谋划携手并肩合作的美好未来。

张汉晖与柳比莫娃共同举行舞龙点睛仪式，正式宣布“欢乐春节——中国文化庙会”开幕。在欣赏完由俄罗斯民众带来的舞龙、沙画、武术等一系列精彩纷呈的演出节目之后，与会来宾们纷纷前往庙会街，亲身感受来自中国文化的魅力与中国春节的喜庆。

写福字、贴春联、学国画、下围棋、赏茶艺、品美食……每个体验摊位前都人头攒动，热闹非凡。投壶、套圈儿、猜谜、汉服试穿等独具中国特色的小游戏更是让俄罗斯小朋友们跃跃欲试，流连忘返。在丰富多彩的文化体验活动中，中俄友人共同迎接农历兔年，一起感受中华文化的奇妙多彩，共植中俄世代友好的深厚情谊。

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