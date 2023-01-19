中国常驻联合国教科文组织代表团举办春节招待会

人民网巴黎1月18日电（记者刘玲玲）当地时间18日晚，中国常驻联合国教科文组织代表团在联合国教科文组织总部巴黎举办2023年癸卯兔年春节招待会。联合国教科文组织总干事特别代表、教科文组织非洲优先与对外关系助理总干事马多戈，中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨进，各国常驻教科文组织代表以及教科文组织秘书处官员等300余嘉宾汇聚一堂，欢度中国传统佳节。

杨进在致辞中向各位来宾致以新春问候。他表示，在充满希望的兔年钟声即将敲响之际，中国正在全面恢复开放和发展势头，进一步兑现与世界各国人民携手创造人类美好未来的承诺。杨进指出，中国高度重视多年来与各国常驻教科文组织代表团和教科文组织秘书处建立的密切合作和友谊关系。中国愿以兔年来临为契机，与各方加强合作，更好地践行真正的多边主义，共同为教科文组织崇高事业和建设人类繁荣世界贡献力量。

马多戈用中文“新年快乐”对中国兔年春节表达祝福。他表示，经双方共同努力，中国和联合国教科文组织的战略合作每年迈上一个新台阶，并契合了瑞兔的蕴意——长寿、和平、繁荣和善意。马多戈特别感谢中国对全球教育变革的支持，中国第一夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛教授对全球女童和妇女教育事业的承诺，以及中国积极参与教科文组织应对新冠肺炎疫情方面的开创性项目。他强调教科文组织正在与中国一道推动全球教育发展、保护文化遗产和减缓气候变化，期望国际合作与多边主义能够在新一年为世界、联合国教科文组织和中国带来更多繁荣和希望。

当晚，中国宫灯、新春对联、剪纸福字、中国结等中国元素布满招待会现场，处处洋溢着浓郁的年味。来宾们还共同欣赏了古筝、钢琴及独唱表演。活动现场，法国艺术家雷米·阿隆、马特塞林、娜塔莉·米尔还向中国常驻联合国教科文组织代表团赠送了中国春节油画作品。

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